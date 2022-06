Amber Heard: "Cometí muchos errores, pero siempre dije la verdad"

Cuando Guthrie le preguntó sobre sus palabras en la corte, Heard dijo: "Hasta el día de mi muerte, mantendré cada palabra de mi testimonio". Dicho esto, Heard también se refirió al juicio como “Lo más humillante y horrible por lo que he pasado. Nunca me he sentido más alejado de mi propia humanidad. Me sentí menos que humano”.

Con respecto al circo de las redes sociales que rodeó el juicio, Heard dijo: “Creo que incluso el jurado con las mejores intenciones... habría sido imposible evitar esto. Todos los días pasaba tres, cuatro, a veces seis cuadras de la ciudad con personas que sostenían carteles que decían 'Quemen a la bruja', 'Muerte a Amber'. Después de tres semanas y media, subí al estrado y vi una sala del tribunal repleta de fanáticos del Capitán Jack Sparrow que hablaban, estaban llenos de energía”.

Al referirse al juicio en el Reino Unido que Depp perdió, Heard dijo: "Hubo otro juicio que trató los mismos temas sustantivos y tenía aún más evidencia. De hecho, mi evidencia se omitió en gran medida". Pero Heard dijo que la victoria de Depp se debió a que “su abogado hizo un mejor trabajo al distraer al jurado de los problemas reales”.

Cuando se le preguntó acerca de las personas que vieron el juicio que podrían pensar que ambas estrellas tienen la culpa, Head dijo: “No culparía a la persona promedio por mirar esto y cómo se ha cubierto y no ver a los mocosos de Hollywood en su peor momento. Pero lo que la gente no entiende es que es mucho más grande que eso. No se trata solo de nuestros derechos de la Primera Enmienda a hablar”.

También agregó su propia interpretación de la Primera Enmienda, diciendo: "Es una libertad decir la verdad al poder, y eso es todo. Hablé y se lo dije al poder y pagué el precio".

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones en la corte de que ella estaba actuando en el estrado, Heard respondió y dijo: “¿Dice el abogado del hombre que convenció al mundo de que tenía tijeras en lugar de dedos? ¿Soy buena intérprete? Escuché durante semanas testimonios que insinuaban o decían directamente que soy una actriz terrible, así que estoy un poco confundida sobre cómo podría ser ambas cosas”.

Hablando sobre el presunto abuso en su relación, Heard dijo: “Nunca tuve que instigarlo, respondí. Cuando estás viviendo en la violencia y se vuelve normal, como testifiqué, tienes que adaptarte”.

Cuando Guthrie respondió, diciendo que Heard habló de iniciar peleas en un audio grabado, Heard dijo: “Sé que se ha hablado mucho de estas cintas de audio. Primero se filtraron en línea después de ser editadas. Lo que escucharía en esos clips no es evidencia de lo que estaba sucediendo. Fueron negociaciones sobre cómo hablar de eso con tu abusador”.

Guthrie continuó leyendo algunas de dichas transcripciones, a lo que Heard respondió: “Como testifiqué en el estrado sobre esto, cuando tu vida está en peligro, no solo asumís la culpa por cosas de las que no debe responsabilizarse, sino cuando estás en una dinámica abusiva psicológica, emocional y físicamente, no tienes los recursos que tú o yo tenemos con el lujo de decir que esto es blanco y negro. Es cualquier cosa menos cuando estás viviendo en él”.

Al finalizar la entrevista, Heard dijo: “Cometí muchos errores, pero siempre dije la verdad”.

En un clip de la entrevista publicado ayer, Heard denunció el extenso frenesí de las redes sociales que rodeó su caso, calificándolo de “injusto”. En plataformas de redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok, los usuarios se aferraron al caso e hicieron publicaciones ridiculizando a los abogados de Heard y su propio testimonio. Depp, por otro lado, fue visto favorablemente a los ojos de muchos usuarios de las redes sociales, con el hashtag TikTok "Justicia para Johnny Depp" que generó 20 mil millones de visitas. El hashtag “Justicia para Amber Heard” ha recibido 27 millones de visitas.

“No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas”, explicó Heard. “No supongo que la persona promedio deba saber esas cosas. Así que no me lo tomo como algo personal”.