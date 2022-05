Amber Heard testifica en el juicio iniciado por Johnny Depp: "Esto es horrible para mí"

"Estoy aquí porque mi ex esposo me está demandando", dijo Heard en sus comentarios iniciales. "Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto", continuó la actriz. "Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo". "Esta es la cosa más dolorosa y difícil por la que he pasado, sin duda", disparó.

Amber Heard Johnny Depp.jpg Amber Heard y Johnny Depp.

En su declaración, Heard relató como fue la primera vez que Depp la golpeó y reveló que sucedió luego de que ella le pregunte por el tatuaje que lleva y dice "Wino", en relación a Winona Ryder, expareja del actor. También expresó que ella sabía que debía dejarlo pero que no quería hacerlo porque, hasta ese entonces, estar con él era "lo mejor que le había pasado en la vida".

Depp presentó originalmente la demanda de u$s50 millones contra Heard en 2019, pero se retrasó debido a la pandemia. La demanda se relaciona con un artículo de opinión de diciembre de 2018 que escribió para The Washington Post sobre cómo sobrevivir a la violencia doméstica, aunque nunca mencionó a Depp por su nombre.

Johnny Depp Amber Heard.png Amber Heard y Johnny Depp.

Depp declaró que su "objetivo es la verdad" mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que se televisa en vivo a través de varios medios. Antes del juicio, Heard lanzó un comunicado en el que expresó: "Espero que cuando concluya este caso, pueda seguir adelante y también Johnny. Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestro vida pasada juntos frente al mundo".

Heard y Depp se conocieron mientras hacían la película The Rum Diary de 2011, y luego se casaron en 2015. Se separaron en mayo de 2016, cuando Heard solicitó una orden de restricción por violencia doméstica contra él, acusándolo de abusar de ella. Depp negó los reclamos y la ex pareja resolvió su divorcio fuera de los tribunales en agosto de 2016.

Johnny Depp y Amber Heard.jpg Amber Heard y Johnny Depp. Gentileza: El Español

Durante su testimonio, Depp, quien ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer, dijo que, después de las acusaciones de Heard contra él, perdió "nada menos que todo".

En noviembre de 2020, Depp perdió su muy publicitado caso de demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide británico The Sun por llamarlo "golpeador de esposas". El tribunal confirmó las afirmaciones del medio como "sustancialmente ciertas" y Heard testificó para respaldar las afirmaciones. En marzo de 2021, el intento de la estrella de Piratas del Caribe de revocar la decisión fue anulado .

Uno de los testigos de Depp, su ex consejera matrimonial, la Dra. Laurel Anderson, testificó previamente en este caso que Depp y Heard cometieron "abuso mutuo" entre ellos. Anderson dijo que también observó pequeños moretones "múltiples" en la cara de Heard en una reunión en persona. En grabaciones de audio, Heard admitió haber golpeado a Depp, y un guardia de seguridad de Depp testificó que una vez vio a Heard golpear a Depp .