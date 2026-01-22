Julio Iglesias se defendió de las acusaciones de abuso sexual y compartió conversaciones privadas con sus denunciantes + Seguir en









Tras las denuncias por abuso sexual, Julio Iglesias difundió chats con sus exempleadas para desmentirlas y cuestionó el proceso judicial. Su esposa, Miranda Rijnsburger, expresó públicamente su apoyo a través de un comentario en Instagram.

Julio Iglesias rechazó nuevamente las denuncias y compartió chats privados.

Luego de las denuncias por abuso sexual en su contra, Julio Iglesias decidió cambiar de estrategia y llevar su defensa al plano público. El cantante difundió en sus redes sociales capturas de conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas, con el objetivo de desacreditar las acusaciones.

De acuerdo con un comunicado del propio artista, la decisión se tomó luego de que la Fiscalía rechazara permitirle ejercer su defensa dentro del procedimiento y acceder formalmente a la denuncia presentada. Frente a ese escenario, explicó que recurrió a las redes sociales como única vía para exponer su versión de los hechos.

Julio Iglesias desmintió las denuncias por A través de sus redes sociales, el cantante detalló: “Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, aseguró.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.47.31 PM Los mensajes que publicó Julio Iglesias ante las denuncias. @julioiglesias Tras ese mensaje, el artista compartió las imágenes de los mensajes privados. Allí sostuvo que los intercambios difundidos contradicen el relato de las denunciantes: “La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”.

En esa misma línea, Iglesias afirmó que los mensajes permiten advertir “la incoherencia de las denuncias” y apuntó contra lo que definió como “la manipulación mediática” del caso.

El descargo de la esposa de Julio Iglesias después de que lo acusaran de abusar a dos exempleadas Las acusaciones fueron realizadas por dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus residencias del Caribe, quienes denunciaron haber sufrido agresiones sexuales, abusos y humillaciones. En medio del avance de la polémica, Miranda Rijnsburger, esposa de Iglesias, se expresó públicamente por primera vez. “A tu lado siempre”, escribió la modelo neerlandesa en Instagram, en una publicación que posteriormente tuvo los comentarios desactivados. WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.47.54 PM La respuesta de la esposa de Julio Iglesias. El gesto fue interpretado como una señal clara de respaldo frente a las denuncias por vejaciones, acoso y agresión que pesan sobre el artista, y expuso la posición de su entorno más cercano. Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger se conocieron en 1991 y mantienen una relación desde hace 35 años. Tienen cinco hijos en común: Miguel (28), Rodrigo (26), las gemelas Victoria y Cristina (24) y Guillermo (18). Además, el cantante es padre de Chábeli, Julio y Enrique Iglesias, fruto de su relación anterior con Isabel Preysler.

