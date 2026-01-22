"Elle", la serie precuela de "Legalmente Rubia" ya tiene fecha de estreno en Prime Video + Seguir en









Antes de su estreno, la plataforma de streaming ya ha encargado una segunda temporada de Elle.

Llega la serie precuela de Legalmente Rubia.

Prime Video anunció hoy que Elle, la esperada serie precuela de Legalmente Rubia de Hello Sunshine y Amazon MGM Studios, se estrenará el 1 de julio en exclusiva por Prime Video, en más de 240 países y territorios en todo el mundo. Antes de su estreno, Prime Video ya ha encargado una segunda temporada de Elle.

Elle, en su primera temporada, sigue a Elle Woods durante su etapa en la secundaria, mientras conocemos las experiencias de vida que la formaron y la convirtieron en la icónica joven que llegamos a conocer y amar en la primera película de Legalmente Rubia.

De qué trata Elle, la serie precuela de Legalmente Rubia “Veinticinco años después de que el mundo conociera a Elle Woods por primera vez, poder compartir la historia de cómo se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos es un sueño hecho realidad”, dijo Reese Witherspoon. “Descubrir a Lexi Minetree y verla ponerse en los fabulosos zapatos de Elle ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Creo que los temas de nuestra serie como la amabilidad, autenticidad y creer en uno mismo, conectarán profundamente tanto con los amantes de las películas originales como con nuevas audiencias. Trabajar con nuestro increíble equipo de Hello Sunshine, Amazon y nuestros visionarios guionistas y directores para dar vida al recorrido de Elle en la secundaria ha sido una enorme alegría. No puedo esperar para compartir la primera temporada con el mundo y comenzar a grabar la segunda”.

“Elle captura el corazón, la confianza y el optimismo que convirtieron a Elle Woods en un ícono cultural perdurable, a la vez que ofrece al público una historia de crecimiento personal fresca y profundamente emotiva”, dijo Peter Friedlander, Director Global de Televisión de Amazon MGM Studios. “La decisión de encargar una segunda temporada refleja nuestra confianza en la visión creativa y en el increíble equipo detrás de la serie, y estamos entusiasmados de que las audiencias acompañen el recorrido de Elle desde la primera temporada”.

Creada por Laura Kittrell (High School, Insecure), Elle es co-showrun y producida ejecutivamente por Kittrell y Caroline Dries. Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marc Platt y Amanda Brown también participan como productores ejecutivos. Jason Moore (Pitch Perfect) dirigió los dos primeros episodios de la primera temporada y también se desempeña como productor ejecutivo.

El elenco de la primera temporada incluye a Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como Wyatt, su padre, junto a Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker. El elenco recurrente incluye a Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y James Van Der Beek.