El actor y director Timothy Busfield enfrenta una nueva acusación de abuso sexual infantil

El actor y director Timothy Busfield enfrenta otra acusación de abuso sexual. El hombre de 68 años que fue parte de la serie West Wing se entregó ayer al Departamento de Policía de Albuquerque tras la emisión de una orden de arresto en su contra, que alegaba que Busfield había tocado inapropiadamente a dos gemelos de 11 años. Desde entonces, ha sido acusado de dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor y un cargo de abuso infantil.

El miércoles, la fiscalía presentó una moción que solicita la detención de Busfield a la espera de juicio. En ella, alegan que el padre de una víctima, llamado Colin Swift, denunció ayer a las autoridades que Busfield había abusado sexualmente de su hija de 16 años durante una audición realizada "hace varios años" en Sacramento, California.

“Durante la audición para el acusado en el Teatro B Street, la joven de 16 años denunció que el acusado la besó, le metió las manos en los pantalones y le tocó las partes íntimas”, dice la moción. “El acusado rogó a la familia que no lo denunciara a la policía si recibía terapia”. Swift, que trabaja como terapeuta, “pensó en ese momento que era lo mejor que podía hacer”, según la moción.

Negó cualquier irregularidad en un video obtenido por TMZ antes de entregarse a la policía. "Voy a confrontar estas mentiras" , dijo Busfield en parte. "Son horribles. Son puras mentiras. Y yo no les hice nada a esos niños, y voy a luchar contra ello. Voy a luchar con un gran equipo, y voy a ser exonerado, lo sé, porque todo esto está muy mal y es pura mentira".

La investigación contra Timothy Busfield

Según la orden de arresto, la investigación sobre la conducta de Busfield comenzó en noviembre de 2024 después de que un médico del Hospital Universitario de Nuevo México (UNMH) alertara a las autoridades sobre un presunto abuso sexual. Los padres de las víctimas informaron entonces al agente Marvin Brown del Departamento de Policía de Atlanta (APD) que sus hijos gemelos de 11 años eran actores infantiles y que habían conocido a Busfield en el set de la serie dramática de Fox, The Cleaning Lady, según la orden.

Brown luego tuvo una entrevista telefónica con Busfield en noviembre de 2025, donde el actor afirmó que su coprotagonista de The Cleaning Lady, Elodie Yung, le había dicho que la madre de las víctimas "quería venganza" contra él por no traer a sus hijos de regreso para la última temporada, dice la orden.

Brown también señaló en la orden judicial que Warner Bros. inició su propia investigación sobre la conducta de Busfield en el set después de recibir una queja anónima a través de la línea directa de SAG-AFTRA, pero que su investigador supuestamente "no pudo hablar con nadie que apoyara la evidencia de que Timothy Busfield participó en este comportamiento".

La orden también alegaba que Busfield enfrentaba dos acusaciones previas de agresión sexual, pero ninguna de ellas resultó en cargos formales. En su solicitud de prisión preventiva, la fiscalía solicitó al juez que detuviera a Busfield antes del juicio, ya que ninguna condición de liberación protegería razonablemente la seguridad de ninguna otra persona ni de la comunidad.

"El contacto sexual constante del acusado con las partes íntimas de la víctima, junto con sus conductas deliberadas de acoso, establece un patrón sostenido de conducta depredadora", decía. "Esta conducta demuestra que el acusado representa un peligro grave y continuo no solo para las víctimas mencionadas, sino también para cualquier menor que se encuentre en su proximidad.

Continuó diciendo: “La explotación sexual de niños refleja un profundo desprecio por la seguridad física, el bienestar emocional y la salud del desarrollo de los menores, y evidencia un riesgo que no se puede mitigar adecuadamente mediante la supervisión o la libertad condicional”.