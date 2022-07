Justin Bieber reanudará la gira que lo traerá al país

Después de compartir su diagnóstico en Instagram el 10 de junio, Bieber pospuso sus fechas de principios de junio en Washington, DC, Toronto y la ciudad de Nueva York, y luego siguió con el resto de la etapa norteamericana de la gira.

En aquella oportunidad Bieber compartió un video en sus redes sociales donde mostró los efectos del síndrome de Ramsay Hunt, provocado por un virus raro que afecta los nervios del rostro y causa parálisis facial.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá. Entonces hay una parálisis total de este lado de mi cara”, explicó el cantante, quien añadió: “Para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, simplemente estoy físicamente incapacitado para darlos. Esto es bastante serio, como pueden ver”

Justin Bieber parálisis facial

Justin Bieber en Argentina

Justin Bieber se estará presentando el 10 y 11 de junio en el Estadio Único de La Plata, tras agotar las entradas para su primer recital se sumo una segunda fecha. Las entradas para este segundo recital se pueden conseguir en www.livepass.com.ar/events/justinbieber.