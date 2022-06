Justin Bieber padece una parálisis facial parcial

Justin Bieber parálisis facial

El síndrome de Ramsay Hunt es una complicación de la culebrilla -causada por el virus del herpes zoster-, que ocurre cuando un brote afecta el nervio facial cercano a alguno de los oídos.

"Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreir en este lado de mi cara y esta narina no se mueve", explicó Bieber en la grabación.

Además, dejó un mensaje para sus seguidores, inquietos por la cancelación de shows. "Tengo una parálisis completa en este lado de mi rostro. Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, evidentemente estoy físicamente imposibilitado de hacerlos. Como pueden ver, esto es bastante grave", sostuvo.

El cantante de "Peaches" dijo que está haciendo ejercicios faciales y está aprovechando a "descansar y relajarse" para poder volver en un 100% y hacer aquello para lo que nació. Bieber no especificó un tiempo estimado para su recuperación.

Esta es la tercera vez que el tour de Bieber fue pospuesto. Las dos primeras fueron debido a la pandemia de coronavirus.

Qué es el síndrome de Ramsay Hunt

El síndrome de Ramsay Hunt tiene lugar cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cercano a los oídos. Esto puede dar lugar a parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

El síndrome de Ramsay Hunt y la culebrilla se producen por una reactivación del virus del herpes Zoster, que es el mismo que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar los nervios faciales.

El tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera.

Los principales síntomas son dolor de oído, pérdida de la audición, zumbido en los oídos (tinnitus), dificultad para cerrar un ojo, vértigo, cambio en la percepción del gusto, boca y ojos secos.