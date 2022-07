Thor: Amor y Trueno, la decisión de Chris Hemsworth antes de besar a Natalie Portman

La nueva película representa el regreso de Portman tras una larga ausencia como Jane Foster y un nuevo alter ego: La Poderosa Thor.

En los últimos días trascendió una noticia relacionada con el rodaje del filme que rápidamente se viralizó en las redes, esto tiene que ver con un detalle que tuvo Hemsworth con su coprotagonista.

Fue Portman la que reveló el detalle en una entrevista. En la historia, Thor y Jane viven un momento romántico, lo que requirió que los actores se besen. Lo que muchos no sabían es que la actriz es vegana, por lo que no come carne. En cambio, Hemsworth tiene una dieta en la que requiere comer carne cada media hora.

Sin embargo, la actriz contó que hizo una excepción: “El día que teníamos que darnos un beso, él no comió carne en todo el día, porque yo soy vegana. Y teniendo en cuenta que él suele comer carne cada media hora, fue algo muy considerado.

Portman aclaró que no era algo que ella haya pedido. "Simplemente fue muy atento. Se trata de una persona muy amable”, valoró.

Por su parte, Tessa Thompson, que interpreta a Valkyria, agregó: “Yo ni siquiera sabía que era capaz de renunciar a la carne. Él se come un bisonte todas las mañanas, así que fue muy dulce”.

Portman valoró que su compañero es "muy tierno incluso cuando se pone algo gruñón". "Puede ser algo cascarrabias, pero no deja de ser muy dulce".