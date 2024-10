Justin Timberlake podría conquistar un récord en los Grammy

El último disco de Timberlake, “Everything I Thought It Was”, fue lanzado tras seis años de no publicar un álbum y las críticas no fueron las mejores. Lejos quedaron los años de su debut como solista con “Justified” en 2002, con éxitos como ‘Cry Me A River’

El último disco de Timberlake, “Everything I Thought It Was”, fue lanzado tras seis años de no publicar un álbum y las críticas no fueron las mejores. Lejos quedaron los años de su debut como solista con “Justified” en 2002, con éxitos como ‘Cry Me A River’ y especialmente de sus siguientes trabajos, alabados por su carácter vanguardista dentro del rhythm and blues como ‘FutureSex/LoveSounds’ (2005) y ‘The 20/20 Experience’ (2013).