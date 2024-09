Kathy Bates anunció que se retira de la actuación

“Todo por lo que he rezado, por lo que he trabajado, por lo que he luchado, de repente me piden que lo use todo”, dijo sobre la serie. “Y es agotador” .

Con una serie de 18 episodios, Matlock no es nada relajante. La nueva versión del original de finales de los 80 (protagonizada por Andy Griffith) sigue el regreso de una brillante abogada a un prestigioso bufete de abogados después de haber alcanzado el éxito en sus años de juventud. También contará con la participación de Jason Ritter, Skye P. Marshall y Beau Bridges. La showrunner Jennie Snyder Urman es la encargada de producirla.

La extensa trayectoria de Kathy Bates

Bates es más conocida por su papel ganador del Oscar como Annie Wilkes en Misery de 1990, sobre una ermitaña violenta que secuestra a un novelista famoso. Tuvo papeles en películas como Tomates verdes fritos, Titanic y Richard Jewell, entre otras.

Más tarde, tuvo arcos en programas de televisión como Six Feet Under, The Office, Two and a Half Men y American Horror Story: Coven. Ganó premios Emmy a Mejor Actriz Invitada y Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película por los dos últimos proyectos.

También protagonizó la comedia de situación de dos temporadas de Netflix de 2017 Disjointed, que sigue al dueño de un dispensario médico. Sus últimos papeles fueron en Are You There God? It's Me, Margaret y A Family Affair de Netflix, junto a Nicole Kidman.

“Se convierte en mi vida”, dijo Bates sobre la naturaleza absorbente de la actuación. “A veces siento celos de tener este talento. Porque no puedo contenerlo y solo quiero mi vida”.