SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de septiembre 2025 - 18:53

Deuda: Economía enfrenta test clave y ofrece bonos con vencimientos posteriores a los comicios de octubre

ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral

En el primer llamado del mes vencen unos $9 billones en manos de privados. El equipo económico tiene el desafío de renovarlos integramente en medio de un clima financiero adverso

Ministerio-de-economía
Ámbito

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció este lunes el menú de bonos que se van a ofrecer este miércoles en el marco de la primera licitación de deuda de septiembre, mes en el que vencen $16,3 billones en total.

En el primer llamado el gobierno estaría tratando de refinanciar unos $9 billones, con titulos para todas las opciones de los inversores, pero todos ya con vencimiento despues de las elecciones del 26 de octubre.

Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias