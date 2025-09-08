Deuda: Economía enfrenta test clave y ofrece bonos con vencimientos posteriores a los comicios de octubre Por Carlos Lamiral







En el primer llamado del mes vencen unos $9 billones en manos de privados. El equipo económico tiene el desafío de renovarlos integramente en medio de un clima financiero adverso

Ámbito

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció este lunes el menú de bonos que se van a ofrecer este miércoles en el marco de la primera licitación de deuda de septiembre, mes en el que vencen $16,3 billones en total.

En el primer llamado el gobierno estaría tratando de refinanciar unos $9 billones, con titulos para todas las opciones de los inversores, pero todos ya con vencimiento despues de las elecciones del 26 de octubre.