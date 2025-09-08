Guillermo Francos se comunicó con Axel Kicillof para felicitarlo por el triunfo electoral en la Provincia

Así lo confirmó el gobernador bonaerense. Sin embargo, no fue convocado a reunirse con Javier Milei como le solicitó en su discurso.

En diálogo con Radio con Vos, Kicillof contó que se contactó con el jefe de Gabinete y explicó por qué busca un encuentro con Javier Milei : “Francos me felicitó pero no respondió a lo que planteé. Le pedí públicamente a Milei reunirnos. El Gobierno nacional vino acá a plebiscitar o a poner en juego sus políticas y perdió de esta manera tan terminal”.

En ese marco, detalló el mensaje que recibió del jefe de Ministros: “Le mandé un mensaje formal porque él me mandó un mensaje reconociendo y felicitando por el triunfo, pero yo estaba esperando una convocatoria a una reunión. Le recomiendo a Milei que tengamos una reunión porque ahora van a empezar a decir que el descalabro financiero que vienen acumulando tiene que ver con este resultado”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre la postura del oficialismo tras la derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense: “Tienen que cortar inmediatamente con la línea de echarnos la culpa. Lo que pasa es que viene acumulando demasiados desastres la política económica que no quiero que se use como excusa esto”.

“Necesitamos que Milei empiece a cuidar el trabajo, la producción, el salario, las condiciones de vida, que parecen importarle exactamente cero. Eso está golpeando muy fuerte en la Provincia. Tenemos un conflicto muy grande en la zona de San Nicolás y Ramallo por la siderurgia, muchos problemas con lo textil, la pesca, el turismo y productivos. También está el tema de los medicamentos y las personas con discapacidad”, agregó en esa línea.

Por último, reiteró el pedido de juntarse con el Presidente, al igual que hizo en su discurso tras el triunfo electoral: "Tienen que resolver esto rápidamente. Entonces, esperaba que haya una reunión de trabajo".

Axel Kicillof: "Se castigó con el voto al gobierno de Milei, en 104 municipios superamos a la LLA"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el contundente triunfo que obtuvo el peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo, en las que se impuso en seis de las ocho secciones electorales.

El mandatario aseguró que los resultados expresan un mensaje claro contra la administración nacional: “Fue un llamado de atención de todos los sectores que han sido agredidos por Milei. No dejó sector por agredir”. En ese sentido, sostuvo que el resultado electoral fue “ponerle un parate a toda esa tendencia autoritaria" que muestra el gobierno.

En diálogo con Radio 10, remarcó la diferencia entre la gestión provincial y la nacional: “En la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un gobierno que es la contracara del gobierno de Milei”. Además, añadió: “Milei dijo que iba a pintar a la provincia de violeta y eso no fue lo que reflejaron las urnas”.

Kicillof Axel Kicillof destacó el triunfo del peronismo en seis de las ocho secciones electorales de la provincia.

También detalló que los comicios dejaron “tres mensajes: repudio a Javier Milei, apoyo a la Provincia y a los intendentes, y un llamado a ir construyendo una alternativa”. Subrayó la responsabilidad de los dirigentes: “Tenemos que tener, así como hubo madurez en tener una sola boleta, la responsabilidad muy grande de construir una alternativa frente a lo que se viene”.