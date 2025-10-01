Cristina Kirchner renueva críticas a Javier Milei: "NMAP", "LRA" y la devaluación que viene

La expresidenta apuntó contra la gestión económica de Javier Milei. Además, también ironizó sobre las denuncias contra el candidato a diputado de LLA, Jose Luis Espert, por sus presuntos vínculos con el empresario acusado por narcotráfico, Fred Machado.

La expresidenta, Cristina Kirchner , analizó la actualidad del gobierno de Javier Milei, en medio del debate por la presión cambiaria rumbo a las elecciones legislativas . "¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás" , ironizó la dirigente peronista.

En detalle, la expresidenta analizó la jornada cambiaria, en un miércoles que se espera que sea de volatilidad para el dólar oficial y los financieros, que vienen de un martes en donde el tipo de cambio mayorista debió ser intervenido para que no volver al límite superior de la banda y con una brecha contra el CCL que ya es de dos dígitos. "Ayer, el C ontado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200… ", apuntó Cristina.

En un nuevo mensaje desde San José 1111 a Balcarce 50, la expresidenta analizó la política cambiaria del líder libertario, luego de las semanas de elevada tensión y la posterior confirmación de negociaciones con el Tesoro de los Estados Unidos.

"Para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…", opinó sobre los últimos cambios de regulaciones de la cartera conducida por Luis Caputo. "Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan", continuó.

En este sentido, la expresidenta le recriminó a Milei sus promesas en campaña: "No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario 'libertario'… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu “competencia de monedas” fracasó, hay más dólares “en el colchón” que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacío". Luego, sentenció. "¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!".

Por último, la expresidenta se hizo eco de las acusaciones contra el candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Jose Luis Espert, por su presunta relación con el empresario vinculado con el narcotráfico, Fred Machado.

"¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba “cárcel o bala”… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", concluyó la expresidenta.

El inminente encuentro Axel-Cristina

En el marco de las elecciones nacionales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Cristina aguardan la autorización judicial para concretar su primera reunión desde que la exmandataria recibió la condena en la causa Vialidad y quedó bajo régimen de prisión domiciliaria. El encuentro se llevará a cabo en la propiedad de San José 1111.

Tras el triunfo electoral del 7 de septiembre, Kicillof hizo llegar a los colaboradores de la titular del Partido Justicialista su intención de visitarla, lo que derivó en la solicitud formal al Poder Judicial, organismo encargado de supervisar y habilitar los ingresos al departamento de Constitución que pertenece a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta.

La reunión entre dos de las principales figuras del peronismo llega en un contexto particular: en las últimas semanas, allegados a Cristina habían cuestionado públicamente al gobernador por no haberse acercado a verla desde que la Corte Suprema ratificó la sentencia y se dispuso su reclusión domiciliaria.