Paul Dano habló por primera vez de las críticas de Quentin Tarantino por su actuación en "There Will Be Blood"

A fines del año pasado, el director de Pulp Fiction habló sobre la película nominada al Oscar en 2007 y criticó la actuación de Dano.

Dano se refirió por primera vez sobre las críticas del director.

Paul Dano habló por primera vez sobre las críticas de Quentin Tarantino a su capacidad actoral.

A fines del año pasado, el director de Pulp Fiction habló sobre la película nominada al Oscar en el podcast de Bret Easton Ellis, e incluyó el drama de 2007 There Will Be Blood entre sus películas favoritas de este siglo.

“There Will Be Blood tendría una buena oportunidad de ser la número uno o la número dos [en su lista de favoritas] si no tuviera un gran, gigantesco defecto… y el defecto es Paul Dano ”, dijo Tarantino sobre la película, y luego llamó al actor “un personaje débil” y “el actor más débil del SAG” (el Sindicato de Actores de Cine).

Los comentarios generaron una oleada de apoyo para Dano por parte de figuras de Hollywood como Ben Stiller, Simu Liu y Daniel Day-Lewis .

Hasta el momento, Dano no había comentado anda sobre los insultos. Sin embargo, antes de la proyección del 20.º aniversario de su película Pequeña Miss Sunshine en Sundance, el actor habló con el portal Variety sobre la oleada de personas que acudieron a defenderlo.

“Fue realmente bonito”, dijo. “También me sentí increíblemente agradecido de que el mundo me defendiera y así no tener que hacerlo yo”.

Toni Colette, quien interpretó a la madre de Dano en la comedia dramática, salió en defensa de su coprotagonista. "¿De verdad vamos a ir por ahí? ¡Que le den a ese tipo!", dijo. "Debía estar drogado... era simplemente confuso. ¿Quién hace eso?".

Los directores de Pequeña Miss Sunshine, Jonathan Dayton y Valerie Faris, también compartieron sus opiniones. Dayton calificó las críticas de Tarantino de "vergonzosas" y añadió: "Solo puedo pensar que la crudeza de su actuación incomodó a Tarantino. No fue fácil despacharlo".

Faris dijo: "Lo interesante fue que la gente salió a defender a Paul. Inmediatamente... es muy querido por muchos. Es muy inteligente".