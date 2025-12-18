Los Premios Oscar se podrán ver gratis en YouTube a partir de 2029 + Seguir en









La señal estadounidense ABC, donde se ha transmitido la noche más importante de la industria cinematográfica durante décadas, tiene los derechos de transmisión hasta 2028.

Los premios más importantes del cine tendrán un nuevo hogar.

En una decisión que seguramente causará conmoción en Hollywood, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas firmó un acuerdo plurianual que le dará a YouTube los derechos globales exclusivos de los Oscar, comenzando en 2029 con la ceremonia número 101 y hasta 2033.

Los Oscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, el contenido tras bambalinas y el Baile de los Gobernadores, estarán disponibles en vivo y de forma gratuita en YouTube para los espectadores de todo el mundo.

Cómo es el acuerdo entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y YouTube Según revelan medios especializados, se seguirán emitiendo anuncios durante los Oscar en YouTube. Los artífices del acuerdo afirmaron que esperan que la transición a YouTube ayude a que los Oscar sean más accesibles para la creciente audiencia global de la Academia mediante funciones como subtítulos y pistas de audio disponibles en varios idiomas.

“Estamos encantados de formar una alianza global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, declararon Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia, en un comunicado conjunto. “La Academia es una organización internacional, y esta alianza nos permitirá ampliar el acceso a su obra a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica. Esta colaboración aprovechará el amplio alcance de YouTube e infundirá a los Óscar y a otros programas de la Academia oportunidades innovadoras de participación, a la vez que honrará nuestro legado. Podremos celebrar el cine, inspirar a las nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”.

La Academia había estado buscando un nuevo acuerdo de licencia de transmisión durante la mayor parte de 2025. Durante el verano, varios compradores esperados y no convencionales, incluidos NBCUniversal y Netflix, habían entrado en la mezcla como posibles pretendientes. Los expertos creen que YouTube desembolsó más de nueve cifras por los Oscar, superando las elevadas ofertas de ocho cifras de Disney/ABC y NBCUniversal. Según el contrato más reciente, Disney pagaba alrededor de 100 millones de dólares anuales por los Oscar; sin embargo, dada la caída en los índices de audiencia de kudocast, Disney/ABC, según se informa, buscaba reducir el gasto en derechos de licencia.