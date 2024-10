Kylie Minogue vuelve a Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

A pesar de haber dado sus primeros pasos en la música a fines de la década de los 80, con su disco homónimo Kylie (1988), fue en la década de los 00 que Minogue saltó verdaderamente a la fama por el furor que desató el single “Spinning Around” y su disco dance pop Light Years, que marcó el vuelco de la artista a la música para las pistas. Con recursos de de los 70 cruzados con nuevos sonidos de la electrónica, Kylie había encontrado la fórmula para su pop perfecto. Su siguiente disco, Fever (2001), la encontraría ahondando en el synthpop y el electropop, y dio himnos como "Can't Get You Out of My Head" –que alcanzó el puesto número 1 en más de 40 países–, "Love at First Sight" o “In your eyes”.