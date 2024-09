L-Gante fue la sensación de la mesa de Mirtha Legrand: sus dientes nuevos, Wanda Nara y las denuncias en su contra

El músico, si bien no confirmó que hayan estado juntos, lo dio a entender y lo hizo usando la frase "ahí, casi".

Invitado al programa "La Noche de Mirtha" (El Trece), la conductora le preguntó si había sido novio de Wanda y el artista respondió: "No, no, ahí... casi, digamos". Además, Mirtha Legrand le dijo enseguida que Nara "parecía enamorada" de él y Valenzuela reveló: "Podría llegar a ser".

L-Gante también indicó que se encontró con Wanda hace tres días, cuando estuvieron juntos en una sesión de música.

Sin embargo, aclaró que no hubo un encuentro íntimo, ya que Wanda permaneció en su casa mientras él y su equipo se quedaron trabajando y disfrutando de una copa de vino.

L-Gante: sus problemas con la justicia, el consumo de drogas y lo que aprendió en la cárcel

El cantante también aseguró que las denuncias que tuvo en su contra y que lo llevaron a permanecer casi 100 días detenido fueron "con maldad y con un objetivo financiero", al tiempo que remarcó: "Soy joven, no maté a nadie, no robé a nadie y es todo mentira".

El músico, también sorprendió con una contundente reflexión sobre su consumo de drogas y cómo cambió su vida tras su paso por la cárcel. En ese aspecto, reveló que decidió alejarse de las sustancias que alguna vez formaron parte de su rutina.

"No me arrepiento de nada. Lo que me hicieron fue con maldad y con un objetivo financiero. Yo soy joven, no maté a nadie, no robé a nadie. Es todo mentira", indicó en declaraciones al programa "La Noche de Mirtha" por El Trece.

Consultado por la conductora sobre su consumo de alcohol, el cantante afirmó: "Estoy tratando de alejarme. Del alcohol me gusta todo, pero trato de disminuir el consumo".

Y en relación a las drogas, reveló: "Drogas ya no. Yo era el máximo fumador de marihuana, pero estoy tratando de alejarme de todo eso. Ya casi nunca tengo. Quizás acepto cuando un fan me convida, pero trato de reducir y alejar toda esa sustancia que quita la energía".

Cuando le señalaron a Valenzuela que "la marihuana envenena el cerebro de los pibes jóvenes", él respondió: "Tengo otras ideas respecto a eso, pero quiero tener más energía para mi trabajo y mi hija. Sentía que me sacaba energía y no quiero perder eso".

Sobre sus días detenido, L-Gante sostuvo: "Estuve detenido en proceso. Una gran estadía ahí. Todavía no se terminó nada. Ni culpable ni nada, así que estoy a la espera de eso. Estoy en suspenso, digamos. El 8 de octubre empieza el juicio oral. Así que estamos a la expectativa en eso, que se solucione. Y yo, mientras tanto, aprovechando esta libertad para seguir trabajando".

"Mi trabajo nunca fue delinquir ni nada de eso. Así que nada, en la cárcel hice 13 canciones, completé un disco y lo lanzamos hace dos semanas. Así que yo feliz, contento de que pude lanzar música", precisó.

El músico contó que compuso varios temas mientras estuvo en prisión y aseguró que en la cárcel lo "trataron bien". "Me trataron bien, lo tengo que admitir, pero por el hecho de que la gente me conoce y siempre se quiere dirigir con la mejor. Me mantengo con la cercanía, sea un preso o no. No es bueno ir a la cárcel ni estar preso. Tampoco me siento culpable. Solo sé que tuve que atender y presentarme por un proceso que, bueno, es la ley, qué le vamos a hacer", señaló.

Asimismo, completó: "En el calabozo, le busqué la buena función, que a mí me hizo dejar algunas cosas que consumía, descansar, comer bien. Lo utilicé para eso y hoy en día el cambio lo sigo manteniendo. Aproveché para descansar un poco".