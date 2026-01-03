Una película ganadora de 7 premios Óscar llega a Netflix en enero 2026 + Seguir en









El drama biográfico, que rompió las taquillas con su lanzamiento, formará parte del nuevo catálogo de Netflix para 2026.

La película estará disponible en Netflix Latinoamérica a partir del 7 de enero de 2026.

Netflix renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan la oferta para Argentina y Latinoamérica. Dentro de las nuevas propuestas de series, regresos y películas, este primer mes del año marcará una diferencia para la plataforma en el mundo del streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos que fueron aclamados por el público y los críticos en su momento de estreno. Uno de esos títulos llegará a la plataforma en las primeras dos semanas del año, y esto es todo lo que debes saber para no perderte de su estreno:

De qué trata "Oppenheimer" La película "Oppenheimer" se centra en la vida del físico teórico J. Robert Oppenheimer, el "padre de la bomba atómica". El enfoque de la historia se basa en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollaron las primeras armas nucleares. Al seguir al protagonista, la cinta se adentra en los dilemas morales y consecuencias personales que estas creaciones acarrearon, y un momento personal difícil durante la Guerra Fría debido a sus supuestos vínculos comunistas y su oposición a la bomba de hidrógeno.

Este drama biográfico fue un éxito en su lanzamiento, lo que la llevó a consagrarse ganadora de diversos premios. Entre ellos, la cinta cuenta con 7 premios Oscar, a Mejor Película, Mejor Director para Christopher Nolan, Mejor Actor para Cillian Murphy y Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr., además de Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora Original.

"Oppenheimer" estará disponible en Netflix Latinoamérica a partir del 7 de enero de 2026.

Trailer de "Oppenheimer" Embed - OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Subtitulado - (Universal Studios) - HD Reparto de "Oppenheimer" La película fue dirigida por Christopher Nolan, y contó con la actuación de los siguientes actores: Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer.

Emily Blunt como Katherine "Kitty" Oppenheimer.

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss.

Matt Damon como el General Leslie Groves.

Florence Pugh como Jean Tatlock.

Josh Hartnett como Ernest Lawrence.

Casey Affleck como Boris Pash.

Rami Malek como David Hill.

Kenneth Branagh como Niels Bohr.

Benny Safdie como Edward Teller.

Tom Conti como Albert Einstein.

Gary Oldman como el presidente Harry S. Truman.

Matthew Modine como Vannevar Bush.

David Krumholtz como Isidor Isaac Rabi.

Temas Streaming

Netflix