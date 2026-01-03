La novela romántica furor de Emily Henry, "Gente que conocemos en vacaciones", se convierte en película y llega a Netflix + Seguir en









La plataforma de streaming tiene una nueva adaptación de un fenómeno literario para amantes del romance y la comedia.

"Gente que conocemos en vacaciones": la nueva adaptación de la novela exitosa llega a Netflix en enero.

La adaptación cinematográfica de "Gente que conocemos en vacaciones", basada en la exitosa novela de Emily Henry, llegará a Netflix el 9 de enero de 2026. La película promete cautivar a los amantes del romance, con una historia que explora los límites entre la amistad y el amor. Dirigida por un equipo que busca capturar la esencia del libro, esta producción se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.

La trama gira en torno a Poppy y Alex, dos amigos con personalidades opuestas que, tras años de viajar juntos cada verano, empiezan a cuestionar si su relación puede trascender la amistad. Ella, una aventurera que vive entre viajes, y él, un hombre metódico que prefiere la rutina, se enfrentan a sus propios sentimientos en un escenario donde el tiempo y las experiencias compartidas desafían lo que siempre creyeron inmutable.

gente que conocemos en vacaciones netflix De qué trata "Gente que conocemos en vacaciones" "Gente que conocemos en vacaciones" narra la historia de Poppy, una escritora de viajes espontánea y desordenada, y Alex, un profesor organizado que planea cada detalle de su vida. Desde que se conocieron en la universidad, mantuvieron una tradición: viajar juntos cada verano a destinos exóticos. Sin embargo, una noche en particular cambia todo y los obliga a replantear su relación.

La novela original, publicada en 2021, se convirtió en un fenómeno internacional y ganó el premio Goodreads en la categoría de mejor romance. Su éxito trasciende las librerías y llegó a plataformas como TikTok, donde sigue siendo tendencia años después de su lanzamiento. La adaptación cinematográfica busca mantener la esencia del libro, con sus diálogos ingeniosos y situaciones emotivas, para atraer tanto a los fans de la novela como a nuevos espectadores.

La historia combina humor, romance y reflexiones sobre el crecimiento personal. Poppy y Alex representan dos formas de ver la vida, ella abrazó el caos y la libertad, mientras que él encontró seguridad en el orden. Su viaje emocional los lleva a descubrir si su conexión puede convertirse en algo más profundo o si, por el contrario, deben aceptar que algunos lazos están destinados a permanecer en la amistad.

Tráiler de "Gente que conocemos en vacaciones" Embed - Gente que conocemos en vacaciones | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Gente que conocemos en vacaciones" El elenco está encabezado por: Emily Bader como Poppy.

Tom Blyth como Alex Sarah Catherine Hook

Jameela Jamil

Lucien Laviscount

Lukas Gage

Miles Heizer

Tommy Do

Alice Lee

Alan Ruck

Molly Shannon

