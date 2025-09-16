Dónde voto en La Rioja 2025: consultá el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre. La Rioja renueva dos bancas en la Cámara de Diputados a nivel nacional y 18 en la Legislatura provincial.

Ya se encuentra habilitado el padrón electoral en La Rioja para la votación legislativa del próximo 26 de octubre.

El 26 de octubre de 2025, los riojanos deberán acercarse nuevamente a las urnas en el marco de las elecciones legislativas , que coinciden con el calendario nacional. Se trata de un comicio clave, ya que se renovarán bancas tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura provincial , y marcará la primera vez que se implemente la Boleta Única de Papel a nivel nacional .

El padrón electoral definitivo ya se encuentra disponible en línea y permite conocer con antelación el establecimiento, la mesa y la dirección exacta donde cada ciudadano deberá emitir su voto. Este paso previo resulta fundamental para evitar contratiempos el día de la elección y garantizar que todos los habilitados puedan ejercer su derecho de manera ordenada.

En La Rioja , además de la votación nacional, los comicios incluirán la renovación de 18 bancas de la Legislatura provincial en siete departamentos específicos. No se elegirán autoridades ejecutivas como gobernador ni intendentes, lo que acota el escenario político a la disputa parlamentaria.

Para conocer el lugar de votación , los electores deben ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral y completar los datos solicitados: número de DNI, género y distrito. Allí se desplegará la información correspondiente al establecimiento asignado. Además, el portal habilita un espacio para verificar los datos personales y realizar reclamos en caso de errores.

Un detalle importante: quienes detecten inconsistencias en su registro podrán corregirlas hasta el 26 de septiembre. Pasada esa fecha, las observaciones ya no serán consideradas y deberán esperar a los próximos comicios para modificar su situación en el padrón.

El padrón digital también brinda acceso a los datos del Registro Nacional de Electores, lo que permite corroborar la información vinculada a cada votante. En la práctica, este sistema busca evitar confusiones habituales, como la asignación de mesas lejanas al domicilio o la repetición de datos antiguos.

Elecciones 2025: qué se vota en La Rioja el 26 de octubre

En el plano nacional, La Rioja elegirá dos diputados nacionales, que representarán a la provincia en la Cámara Baja. En esta ocasión no se renovarán senadores, ya que esa elección está prevista para 2027.

En el plano provincial, se renovarán 18 bancas de la Legislatura en siete departamentos: Capital, Rosario Vera Peñaloza, General Felipe Varela, Castro Barros, Sanagasta, Vinchina y General Juan Facundo Quiroga. Los legisladores electos cumplirán un mandato de cuatro años, de 2025 a 2029.

URNA.png

A nivel país, los argentinos deberán votar por 127 diputados nacionales y 24 senadores, según el sistema de reparto vigente. En Diputados se aplica el método D’Hondt, que asigna bancas de acuerdo con la población de cada distrito, mientras que en el Senado cada provincia elige tres representantes: dos por la fuerza más votada y uno por la segunda.

En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela convocó oficialmente a las elecciones en julio de 2025, tras una reforma en la legislación provincial que alineó la fecha con las nacionales. Como en todo el país, regirá la veda electoral desde el 24 de octubre, que restringe la difusión de encuestas, actos proselitistas y venta de bebidas alcohólicas.