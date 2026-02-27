La ambiciosa película de Disney + que explora la historia del mundo en tres milenios diferentes + Seguir en









Una producción cinematográfica con uno de los mejores trabajos fotográficos y un particular análisis de la humanidad.

La película de Disney+ que explora 3 milenios diferentes. Imagen: Disney

Recientemente Disney+ incluyó en su catálogo esta película que sorprende a la audiencia con su ambiciosa temática. La propuesta visual y narrativa ha generado un gran interés debido a su escala épica y su enfoque poco convencional sobre la humanidad.

La obra se titula "En un abrir y cerrar de ojos" (In the Blink of an Eye) y está dirigida por Andrew Stanton. El cineasta, conocido por éxitos de Pixar, presenta ahora un proyecto de acción real que recorre tres milenios diferentes de la historia en su transcurso.

En un abrir y cerrar de ojos Las similitudes humanas entre el pasado y el presente son analizadas en esta película de Disney. Imagen: Disney De qué trata En un abrir y cerrar de ojos La trama de la película entrelaza tres historias diferentes que ocurren a lo largo de miles de años para explorar temas profundos como la esperanza, la conexión humana y el ciclo de la vida. A través de este viaje temporal, se muestra cómo las decisiones y relaciones de los personajes trascienden sus respectivas épocas.

El argumento plantea un drama de ciencia ficción de alto concepto, donde las vidas de los protagonistas se reflejan entre sí a través del tiempo. La narrativa busca demostrar que, a pesar de las diferencias tecnológicas o sociales de cada milenio, los sentimientos y desafíos fundamentales siguen siendo universales para la especie humana.

Finalmente, la película invita al espectador a reflexionar sobre el impacto de sus propias acciones en el tejido continuo de la experiencia colectiva. Es una exploración emocional que utiliza saltos temporales para conectar pasado, presente y futuro bajo una misma premisa de unidad y trascendencia.

Disney+: tráiler de En un abrir y cerrar de ojos Embed - En un Abrir y Cerrar de Ojos | Tráiler Doblado | Disney+ Disney+: elenco de En un abrir y cerrar de ojos Rashida Jones (Claire)

Kate McKinnon (Coakley)

Daveed Diggs (Greg)

Jorge Vargas (Thorn - Padre Neandertal)

Tanaya Beatty

