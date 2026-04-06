León XIV recordó con "particular afecto" al papa Francisco durante el Lunes de Pascua: qué dijo

El pontífice recordó a su antecesor en redes y retomó una de sus frases más fuertes en su primera bendición pascual.

León XIV recordó al papa Francisco con un mensaje en redes durante el Lunes de Pascua.

El papa León XIV recordó al papa Francisco durante el Lunes de Pascua con un mensaje público y destacó su legado espiritual en una fecha profundamente simbólica, al evocar su muerte ocurrida en esa misma jornada, en un gesto que también incluyó la recuperación de una de sus definiciones más influyentes.

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El actual pontífice utilizó su cuenta en la red social X para homenajear a su antecesor con un mensaje breve pero significativo. Allí puso el foco en el sentido espiritual de la fecha y en la figura del papa argentino.

"Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al papa Francisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor" , escribió.

Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al Papa Francisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor.

Aunque el aniversario exacto de su fallecimiento se cumple el 21 de abril , León XIV eligió el mismo contexto litúrgico para recordarlo y reforzar su memoria dentro de la celebración pascual.

La evocación remite directamente a la última imagen pública de Francisco. Durante la Pascua previa a su muerte, el pontífice apareció debilitado pero presente en la plaza de San Pedro , recorriendo el lugar en el papamóvil y saludando a los fieles.

Fue una despedida silenciosa, marcada por el esfuerzo físico pero también por la decisión de sostener el contacto con la gente hasta el final. Su fallecimiento, al día siguiente, cerró ese ciclo con una coherencia que muchos interpretan como parte de su estilo pastoral.

papa francisco ultima foto Francisco falleció tras su última aparición pública en la Pascua.

El recuerdo del papa argentino sigue presente dentro de la Iglesia, no solo por su estilo cercano, sino también por el cambio de enfoque que impulsó durante su pontificado, poniendo en el centro a las periferias y a los sectores más vulnerables.

Su última Pascua quedó como una imagen simbólica: un líder debilitado físicamente, pero decidido a sostener su presencia entre los fieles. Ese gesto, junto con su mensaje, continúa siendo retomado por su sucesor.

¿Qué continuidad marca el pontificado de León XIV?

La llegada de León XIV abrió una nueva etapa sin romper con la anterior. Si bien su estilo es más medido y estructurado, mantiene una mirada atenta sobre los conflictos globales y el rol de la Iglesia en ellos.

Mientras Francisco se caracterizó por una comunicación directa e impulsiva, León apuesta por un tono más reflexivo y diplomático. Sin embargo, ambos comparten una preocupación central: la necesidad de una Iglesia presente en un mundo atravesado por tensiones, desigualdades y guerras.

El homenaje en Pascua no solo funcionó como un recuerdo, sino también como una señal de continuidad en ese camino.