La ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll deja la pantalla de HBO: dónde se podrá ver

En 2022, el último año del contrato de larga duración de HBO con el Salón, la ceremonia tuvo lugar en Los Ángeles el 5 de noviembre, pero no estuvo disponible para su visualización en HBO y HBO Max hasta que se estrenó un especial editado dos semanas después, el 19 de noviembre. – en realidad, una brecha más corta que el retraso de tres semanas o más de años anteriores. El interés en tiempo real de las redes sociales en los últimos años había hecho que posponer la transmisión pareciera cada vez más arcaico, por mucho que las versiones editadas de las largas ceremonias se hayan beneficiado de los ajustes y mejoras.

Se anunció una primera ronda de artistas al mismo tiempo que revelaron la adquisición de los derechos de transmisión de Disney+ . Elton John, Brandi Carlile, Dave Matthews, Chris Stapleton, HER, St. Vincent y New Edition estarán entre los artistas que saludarán a los homenajeados de este año con números tributo o colaboraciones. Entre los incorporados, Willie Nelson, Sheryl Crow, Missy Elliott y Chaka Khan han sido elegidos como artistas.

Los incorporados de este año incluyen a Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against The Machine y The Spinners con otros premios para DJ Kool Herc, Link Wray, Chaka Khan, Al Kooper, Bernie Taupin y Don Cornelius.