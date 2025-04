La China Ansa anunció que está embarazada: "Llegó después de un fin de semana alocado"

La China Ansa dejo de un lado la TV y se volcó al streaming

La China Ansa se destacó trabajando en el noticiero "Noticiero de la Gente" en Telefe, panelista de Gran Hermano y como conductora con a Iván de Pineda en "Escape Perfecto". Sin embargo, parece haber dado un paso al costado del medio tradicional para centrarse en su rol en el streaming Olga.

Muchos de sus seguidores le preguntaron si la echaron del noticiero y del programa de juegos, a lo que respondió: “Chicos, no me fui a ningún lado. Cero. No me fui de Telefe ni del noticiero. No renuncié tampoco a Escape Perfecto...”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josefina Ansa (@chinitaansa)

“No me fui a ningún lado. Estoy de licencia en el noticiero. Recuerdan que cuando yo salí embarazada de India, la tuve e inmediatamente seguí trabajando como si nada pasaba... Tuve un año recontra agitado. Volveremos en algún momento”, finalizó su respuesta la periodista.