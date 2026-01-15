Prime Video reveló el tráiler oficial de la película "El Engaño", con Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban + Seguir en









El Engaño es dirigida por Frank E. Flowers, escrita por Joe Ballarini y Frank E. Flowers, y producida por los hermanos Russo.

La película llega a la plataforma de streaming en febrero.

Prime Video reveló el tráiler oficial de El Engaño, la película de acción y aventura protagonizada por Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban, que se estrenará en Prime Video, en más de 240 países y territorios de todo el mundo el 25 de febrero de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con el impresionante telón de fondo de la Cueva del Cráneo de Cayman Brac y sus imponentes acantilados, los productores Anthony y Joe Russo presentan El Engaño, una aventura de acción cruda y cargada de adrenalina sobre la familia, la supervivencia y la fuerza indomable del amor de una madre.

De qué trata El Engaño Ercell “Bloody Mary” Bodden (Priyanka Chopra Jonas) creía haber dejado atrás su violento pasado como pirata, encontrando paz en las Islas Caimán junto a su querido esposo T.H. (Ismael Cruz Cordova), su hijo Isaac (Vedanten Naidoo) y su cuñada Elizabeth (Safia Oakley-Green). Pero cuando su temido antiguo capitán, Connor (Karl Urban), llega buscando venganza, el mundo de Ercell se desmorona.

Obligada a enfrentarse a los demonios que ha intentado enterrar, Ercell se ve arrastrada nuevamente a un juego mortal de secretos y supervivencia. Armada con una letal destreza con la espada, trampas ingeniosas y una gran determinación por proteger a quienes ama, libra una guerra brutal contra la despiadada tripulación de Connor. La lucha de Ercell por salvar a su familia se convierte en un viaje de redención, en el que recupera su poder y abraza a la guerrera que alguna vez fue.

El Engaño - Tráiler Oficial I Prime Video El Engaño es dirigida por Frank E. Flowers, escrita por Joe Ballarini y Frank E. Flowers, y producida por Joe Russo, p.g.a., Anthony Russo, p.g.a., Angela Russo-Otstot, p.g.a., Michael Disco, p.g.a., Cisely Saldaña, Mariel Saldaña, y Priyanka Chopra Jonas.

La película está producida ejecutivamente por Joe Ballarini , Frank E. Flowers, Kassee Whiting, Ari Costa, Chris Castaldi, Nick Van Dyk, Thorsten Shumacher, Sarah Halley Finn, y Zoe Saldaña, y está protagonizada por Priyanka Chopra Jonas, Safia Oakley-Green, Temuera Morrison con Ismael Cruz Cordova y Karl Urban.