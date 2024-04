La confesión de Michael Douglas sobre "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" de Marvel que sorprendió a los fanáticos

“[Que me maten] en realidad fue mi petición para la tercera. Dije que me gustaría tener una [muerte] seria, con todos estos fantásticos efectos especiales . Tiene que haber alguna manera fantástica en la que pueda encogerme al tamaño de una hormiga y explotar, sea lo que sea. Quiero usar todos esos efectos. Pero eso fue en el último. Ahora, no creo que vaya a presentarme [para una cuarta]”.

¿Cómo es el futuro de Hank Pym en el UCM?

Hank Pym superó los eventos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pero parece que Michael Douglas no está exactamente ansioso por volver a sumergirse en las aguas del UCM. Douglas ha sido el rostro de Hank Pym en las tres películas de Ant-Man e incluso hizo una breve aparición en Avengers: Endgame. Sin embargo, Marvel se mantiene callada sobre la trayectoria futura de la saga Ant-Man. Ant-Man and the Wasp: Quantumania tenía como objetivo lanzar la Fase Cinco del UCM con una gran explosión, presentando un nuevo adversario al estilo Thanos en Kang the Conqueror, interpretado por el ahora despedido Jonathan Majors. Majors ya no trabaja para Marvel tras ser acusado y condenado por acoso .