La cuarta temporada de la serie "Mayor of Kingstown" ya tiene fecha de estreno oficial en Paramount+







Será la tercera serie creada por Sheridan que regresa a la plataforma en 2025, junto con "Tulsa King" en septiembre y "Landman" en noviembre.

Jeremy Renner protagoniza la serie de Paramount+.

La cuarta temporada de Mayor of Kingstown ya tiene fecha de estreno oficial en Paramount+, confirmando el regreso del drama criminal protagonizado por Jeremy Renner y Edie Falco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta cuarta temporada, Renner continúa su historia como Mike McLusky, el "Mayor" de Kingstown, Michigan, quien mantiene la paz entre la policía y el crimen organizado. Esta serie es una de las muchas de Paramount+ creadas por Taylor Sheridan.

Paramount ha anunciado que la cuarta temporada de Mayor of Kingstown se estrenará el domingo 26 de octubre en Paramount+. Cada domingo se emitirá un nuevo episodio en la plataforma de streaming hasta el final.

Será la tercera serie creada por Sheridan que regresa a la plataforma en 2025, junto con Tulsa King en septiembre y Landman en noviembre.

De qué trata la cuarta temporada de Mayor of Kingstown En la cuarta temporada, el control de Mike sobre Kingstown se ve amenazado a medida que nuevos actores compiten por llenar el vacío de poder dejado por los rusos, lo que lo obliga a enfrentarse a la guerra de bandas resultante e impedir que se apoderen de la ciudad. Mientras tanto, con sus seres queridos en mayor peligro que nunca, Mike debe enfrentarse a un nuevo y testarudo Guardián para proteger a los suyos mientras lidia con los demonios de su pasado.

Además de Renner y Falco, la serie también está protagonizada por Lennie James, Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley y Nishi Munshi.

Temas Series

Paramount