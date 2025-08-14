SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
14 de agosto 2025 - 15:43

La cuarta temporada de la serie "Mayor of Kingstown" ya tiene fecha de estreno oficial en Paramount+

Será la tercera serie creada por Sheridan que regresa a la plataforma en 2025, junto con "Tulsa King" en septiembre y "Landman" en noviembre.

Jeremy Renner protagoniza la serie de Paramount+.

Jeremy Renner protagoniza la serie de Paramount+.

La cuarta temporada de Mayor of Kingstown ya tiene fecha de estreno oficial en Paramount+, confirmando el regreso del drama criminal protagonizado por Jeremy Renner y Edie Falco.

En esta cuarta temporada, Renner continúa su historia como Mike McLusky, el "Mayor" de Kingstown, Michigan, quien mantiene la paz entre la policía y el crimen organizado. Esta serie es una de las muchas de Paramount+ creadas por Taylor Sheridan.

Informate más

Paramount ha anunciado que la cuarta temporada de Mayor of Kingstown se estrenará el domingo 26 de octubre en Paramount+. Cada domingo se emitirá un nuevo episodio en la plataforma de streaming hasta el final.

Será la tercera serie creada por Sheridan que regresa a la plataforma en 2025, junto con Tulsa King en septiembre y Landman en noviembre.

De qué trata la cuarta temporada de Mayor of Kingstown

En la cuarta temporada, el control de Mike sobre Kingstown se ve amenazado a medida que nuevos actores compiten por llenar el vacío de poder dejado por los rusos, lo que lo obliga a enfrentarse a la guerra de bandas resultante e impedir que se apoderen de la ciudad. Mientras tanto, con sus seres queridos en mayor peligro que nunca, Mike debe enfrentarse a un nuevo y testarudo Guardián para proteger a los suyos mientras lidia con los demonios de su pasado.

Además de Renner y Falco, la serie también está protagonizada por Lennie James, Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley y Nishi Munshi.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias