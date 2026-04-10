La cuarta temporada de una de las series argentinas más famosas del momento que ya llega a Netflix + Seguir en









La plataforma de streaming confirmó el estreno de la continuidad más esperada por los fanáticos de la comedia argentina.

La serie es una de las producciones más esperadas en Netflix para 2026. Imagen: Freepik

Netflix confirmó que el próximo 29 de abril se estrenará la cuarta temporada de una de sus series más famosas de Latinoamérica en el último tiempo, conocida por ser una producción argentina.

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Tras el anuncio oficial en redes sociales de la plataforma, la plataforma de streaming reveló el póster y la fecha de estreno de "Envidiosa 4", uno de los estrenos esperados en las adiciones al catálogo para 2026. La propia Griselda Siciliani, quien interpreta a la protagonista de la serie, respondió a los comentarios y confirmó que esta nueva temporada será la última entrega de la historia de Vicky, lo que pondrá cierre definitivo a su historia.

ENVIDIOSA_101-VICKY_0018_R.jpg De qué tratará "Envidiosa 4" En la tercera temporada de Envidiosa, el triángulo amoroso entre Daniel, interpretado por Martín Garabal, Victoria y Matías, el personaje de Esteban Lamothe, llega a su fin. Desde entonces, la historia se enfoca en la convivencia de Matías y la protagonista, los retos laborales de Vicky y sus dudas frente a la posibilidad de convertirse en madre.

ENVIDIOSA_218-SC24_0016-R-V2.jpg En la cuarta temporada, Vicky deberá enfrentar un desafío aún mayor cuando descubre que su pareja tiene un hijo de nueve años, Bruno, fruto de una relación anterior. Este giro la obliga a iniciar un proceso personal mucho más profundo, en el que la terapia junto a Fernanda, su psicóloga y el personaje de Lorena Vega, cobrará un papel clave para ayudarla a avanzar y definir si realmente está lista para apostar por el amor.

La serie llegará a Netflix Latinoamérica el 29 de abril, y entregará la totalidad de sus capítulos finales al mismo tiempo.

Adelanto de "Envidiosa 4" Embed - Che Netflix on Instagram: "¿Vicky tendrá su final feliz? La cuarta y última temporada de Envidiosa llega a Netflix el 29 de abril." View this post on Instagram Reparto de "Envidiosa 4" El cierre de la historia mantiene a sus protagonistas principales y suma nuevos conflictos familiares: Griselda Siciliani como Vicky

como Vicky Esteban Lamothe como Matías

como Matías Martín Garabal como Daniel

como Daniel Lorena Vega como Fernanda

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