18 de septiembre 2025 - 10:30

Perfecta para los fanáticos del romance: la película de Disney+ sobre una inesperada historia de amor

Disney no para de sumar películas a su catálogo y ahora ha encontrado una nueva apuesta que ha logrado cautivar a todos los que la han visto.

La película romántica ha logrado ubicarse entre las más vistas de Disney.

Disney suma otra comedia romántica ideal para quienes disfrutan de historias ligeras y entretenidas. Este tipo de películas funcionan para relajarse, pasar un buen rato y desconectar un momento ya sea solo o en compañía debido a que es el fin de este tipo de producciones.

At Midnight está disponible en la plataforma y sigue siendo una opción fresca para quienes buscan un romance sencillo. La historia muestra cómo un encuentro inesperado puede cambiarlo todo y cómo dos personas de mundos distintos pueden acercarse poco a poco en situaciones inesperadas. Una premisa simple que al estar bien desarrollada puede garantizar mucho entretenimiento.

Informate más
at midight
La producción que llegó a Disney es uno de los éxitos recientes de la plataforma.

De qué trata At Midnight, la romántica película de Disney +

La historia gira en torno a Sophie, una actriz de Hollywood que atraviesa una ruptura mientras graba una película en México. En el hotel donde se hospeda conoce a Alejandro, el gerente del lugar. Lo que empieza como coincidencias nocturnas se transforma en una relación que va creciendo de manera natural.

La película mezcla humor y momentos tiernos, destacando la química entre Monica Barbaro y Diego Boneta. Con escenarios clásicos de México y un ritmo cómodo, At Midnight ofrece un romance sencillo, perfecto para disfrutar sin pretensiones y con una historia que se siente cercana y entretenida.

Disney+: tráiler de At Midnight

Embed - At Midnight | Trailer Oficial | Paramount+

Disney+: elenco de At Midnight

  • Diego Boneta
  • Monica Barbaro
  • Anders Holm
  • Whitney Cummings
  • Catherine Cohen

