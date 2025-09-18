Disney suma otra comedia romántica ideal para quienes disfrutan de historias ligeras y entretenidas. Este tipo de películas funcionan para relajarse, pasar un buen rato y desconectar un momento ya sea solo o en compañía debido a que es el fin de este tipo de producciones.
Perfecta para los fanáticos del romance: la película de Disney+ sobre una inesperada historia de amor
Disney no para de sumar películas a su catálogo y ahora ha encontrado una nueva apuesta que ha logrado cautivar a todos los que la han visto.
At Midnight está disponible en la plataforma y sigue siendo una opción fresca para quienes buscan un romance sencillo. La historia muestra cómo un encuentro inesperado puede cambiarlo todo y cómo dos personas de mundos distintos pueden acercarse poco a poco en situaciones inesperadas. Una premisa simple que al estar bien desarrollada puede garantizar mucho entretenimiento.
De qué trata At Midnight, la romántica película de Disney +
La historia gira en torno a Sophie, una actriz de Hollywood que atraviesa una ruptura mientras graba una película en México. En el hotel donde se hospeda conoce a Alejandro, el gerente del lugar. Lo que empieza como coincidencias nocturnas se transforma en una relación que va creciendo de manera natural.
La película mezcla humor y momentos tiernos, destacando la química entre Monica Barbaro y Diego Boneta. Con escenarios clásicos de México y un ritmo cómodo, At Midnight ofrece un romance sencillo, perfecto para disfrutar sin pretensiones y con una historia que se siente cercana y entretenida.
Disney+: tráiler de At Midnight
Disney+: elenco de At Midnight
- Diego Boneta
- Monica Barbaro
- Anders Holm
- Whitney Cummings
- Catherine Cohen
