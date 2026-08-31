El legado Messi: su hijo Thiago ya es promesa en el Inter de Miami

El adolescente juega como mediocampista en Estados Unidos desde 2023, después de pasar por la Barça Escola y las inferiores del Paris Saint-Germain.

Lionel Messi desmintió que Thiago se mude a España para jugar en La Masía.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina después de 21 años con la camiseta celeste y blanca. El capitán comunicó la decisión a través de sus redes sociales.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección ", escribió el rosarino y agregó: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho" . En el texto también agradeció a sus compañeros, familias e hinchas.

Aunque su salida marca el cierre de una etapa histórica, el apellido Messi sigue ligado al fútbol. Thiago , el mayor de sus tres hijos, tiene 13 años y está las divisiones inferiores del Inter Miami , club en el que su papá juega desde 2023.

Antes de instalarse en Estados Unidos, el adolescente también pasó por la Barça Escola y las inferiores del Paris Saint-Germain.

Thiago Messi forma parte de las divisiones juveniles de Inter Miami desde 2023 , cuando su familia se instaló en Estados Unidos tras la llegada de Lionel al club de la MLS.

A diferencia de su padre, se desempeña principalmente como mediocampista. En una entrevista con "Simplemente Fútbol", el 10 contó en una entrevista que su hijo tiene un estilo diferente al suyo: "Es más pensante, más organizador, más medio".

El adolescente comparte el entorno deportivo con sus hermanos Mateo y Ciro. Los tres crecieron acompañando la carrera de su papá y tuvieron contacto desde chicos con distintos clubes. En la nota con el medio mencionado, Leo aseguró que a los tres "les encanta" jugar al fútbol.

"Están todo el día con la pelota, disfrutan de jugar", afirmó Messi.

La continuidad de Thiago en Inter Miami también quedó ratificada recientemente después de que circularan versiones sobre una posible mudanza a España para incorporarse a La Masía del Barcelona.

Sin embargo, el rosarino se encargó de desmentirlo. La consulta ocurrió antes de un partido de Inter Miami por la Leagues Cup. Mientras ingresaba al estadio junto a Rodrigo De Paul, el periodista Bruno Vain le preguntó directamente: "¿Se va Thiaguito?". Messi respondió de manera breve: "Naaa".

Su paso por la Barça Escola

Antes de llegar a las inferiores de Inter Miami, Thiago tuvo una relación cercana con Barcelona debido a la extensa etapa de Lionel Messi en el club.

El adolescente formó parte de la Barça Escola entre 2016 y 2019, durante los últimos años de su padre como jugador del conjunto catalán.

También pasó por las categorías formativas del Paris Saint-Germain durante el período en el que Messi estuvo en Francia. Cada mudanza de la familia implicó cambios en la formación deportiva de los tres hijos.

Por eso, la posibilidad de que Thiago regresara a Barcelona no resultaba completamente ajena a su historia. Sin embargo, la respuesta de Messi dejó claro que no existe, al menos por ahora, una decisión para que el joven se incorpore a La Masía.