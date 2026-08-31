Con ejes en seguridad e inversiones, Pullaro inauguró el Santa Fe Business Forum en Rosario

El gobernador abrió la ronda de negocios en la provincia que durará hasta el 4 de septiembre. Se inscribieron más de 1000 empresas nacionales y 250 compradores internacionales.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en La Fluvial de Rosario la apertura de la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), donde destacó los cambios en materia de seguridad que operan en la provincia y el vínculo estratégico con las zonas energéticas y mineras del país.

Su discurso se dio en el marco del encuentro de rondas de negocios que organiza el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial a través del programa Santa Fe Global. La edición 2026 se extenderá hasta el 4 de septiembre , con actividades también en la ciudad de Santa Fe y visitas a empresas en el interior provincial.

"Hace casi tres años esta ciudad y esta provincia estaban sitiadas por la violencia y por el narcotráfico ", afirmó el gobernador y atribuyó el cambio a la articulación entre los tres niveles de gobierno: "Nos juramentamos mostrarles a las organizaciones criminales que el Estado era más fuerte y que iba a poder, porque cuando el Estado quiere, el Estado puede ".

En ese sentido, Pullaro sostuvo que el deterioro previo de la ciudad de Rosario respondió a una decisión: "A esta ciudad se la había dejado sola durante mucho tiempo. Y nadie piense que eso no fue una decisión adrede ", sentenció el mandatario, y dejó una reflexión: “¿O ustedes se creen que al centralismo poderoso de la República Argentina no le convenía que esta ciudad, que esta provincia, estuviera de rodillas?".

Sobre la matriz productiva, Pullaro destacó cifras provinciales: la provincia mantiene 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.000 cooperativas , destacando su base familiar y arraigo territorial.

Seguidamente, Pullaro resaltó la vinculación de la Provincia con sectores estratégicos: “Nosotros no tenemos energía o minería, pero somos los socios estratégicos, porque tenemos los puertos", planteó.

Es por eso que recordó la inversión por más de US$ 1.100 millones destinados al Plan de Obras del puerto de Santa Fe y la inversión en la reconstrucción integral de la Ruta Provincial N°32, un tramo de más 30 kilómetros que une la Ruta Nacional N°11 con el área ribereña para rehabilitar los accesos a Puerto Ocampo.

El gobernador también defendió la decisión de sostener obra pública "en un momento difícil" para reducir el costo logístico y energético, y cerró con una definición: "Hoy gobernar es generar trabajo, hoy gobernar es generar crecimiento económico, hoy gobernar es trabajar al lado del sector privado".

Seguridad y competencias deportivas, los ejes de Javkin

En la misma línea, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, organizó su intervención en base a las facultades económicas de Santa Fe: “Nosotros hablamos trabajo, de producción, de innovación, de crecimiento. Es de lo que sabemos hablar, es de lo que estamos hechos", sostuvo.

Alineado al discurso de Pullaro, recordó que la primera edición del SFBF se realizó pocos meses después del pico de violencia narco de 2023, y aseguró que aquel entonces prometieron “salir de esa agenda” y hoy Rosario “no suelta esa pelea, pero cambió".

Es la segunda aparición del intendente en menos de una semana, puesto que el 28 de agosto Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 en la Asamblea General de Panam Sports, tras competir con Ciudad de Guatemala.

Antes, del 12 al 26 de septiembre, la ciudad será sede principal de los Juegos Suramericanos, que comparte con Santa Fe y Rafaela.

Las estimaciones sobre el desarrollo productivo santafesino

En la inauguración también se escuchó al ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, quién destacó que se inscribieron 1.020 empresas, de las cuales el 88% son santafesinas, y que participan 250 compradores internacionales.

Entre las novedades, mencionó la incorporación de despachantes de aduana a la ronda B2B para que “en vez de llevar la carga a Buenos Aires, a Campana o a Bahía Blanca, la dejen aquí”, la difusión del régimen Exporta Simple desde los aeropuertos de Rosario y Santa Fe, y la participación de siete provincias con oferta que consideró complementaria de la santafesina.

Según la información del Ministerio, los circuitos productivos llegarán este año a 160 empresas en 60 localidades de 15 de los 19 departamentos, y por primera vez 20 compradores viajarán a Reconquista y Avellaneda, en el norte provincial.

Puccini agregó también que unas 400 pymes santafesinas están recorriendo San Juan, Neuquén, Salta, Catamarca, Jujuy y Mendoza para ofrecer insumos, servicios e ingeniería a proyectos energéticos y mineros, y para promover el uso de los puertos provinciales.

Al describir el atractivo de la provincia frente a un escenario internacional que definió como "convulsionado, con tensiones, con guerras", el funcionario sostuvo: "Aquí hay paz, aquí hay talento humano, aquí se puede invertir, acá hay suelo, acá hay clima y acá tenemos plataformas para exportar".

Cancillería le otorgó al foro carácter estratégico

También participó el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, puesto que el canciller Pablo Quirno le asignó al foro un carácter estratégico por el peso del complejo santafesino en las exportaciones nacionales.

Según el cálculo que expuso, hasta hace pocos años la red de acuerdos comerciales de Argentina alcanzaba mercados equivalentes al 10% del PBI global, mientras que actualmente se acerca al 30% y debería llegar "no menos que al 50%" en los próximos años.

Para lograr tal objetivo, Brun enumeró los instrumentos vigentes y en trámite: el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en aplicación provisional desde el 1° de mayo de 2026; el tratado con la EFTA -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, cuyo proyecto de aprobación se analizará en Diputados; y el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur, que la Cámara aprobó el 27 de agosto por 234 votos contra 4.

El foro en números

El SFBF se creó bajo la actual gestión provincial y este año lleva el lema "Exportar para crecer e innovar para exportar". Según el gobierno de Santa Fe, la edición 2025 tuvo un impacto económico estimado en $3.461 millones en la ciudad, un 215% por encima de la primera, y generó operaciones por más de US$ 15 millones entre ventas y pedidos.

La edición 2026 suma a los rubros tradicionales -alimentos, maquinaria agrícola, autopartes, metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, construcción, muebles, textiles y calzado- cuatro nuevos: energías renovables, turismo de reuniones, videojuegos e industria audiovisual. Brasil encabeza la delegación de compradores, seguido por México, Uruguay, Chile, España y Estados Unidos, con participación además de países africanos y del sudeste asiático.