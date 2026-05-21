Jubilados vs monstruos: Netflix sorprende con una serie de ciencia ficción distinta a todas + Agregar ámbito en









Un grupo de vecinos enfrenta una amenaza inesperada en un lugar aislado donde nada es tan tranquilo como parece.

La nueva serie de Netflix que te mantendrá atrapado desde el inicio. Gentileza - Netflix

Usualmente, las producciones de ciencia ficción suelen apostar por héroes jóvenes, ciudades destruidas o invasiones alienígenas. Pero ahora, una nueva serie de Netflix decidió romper con esa fórmula y poner como protagonistas a personajes que rara vez son importantes en este tipo de relatos, lo que logró llamar la atención desde sus primeros adelantos.

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La historia transcurre en una comunidad para adultos mayores ubicada en el desierto de Nuevo México. Ahí, la rutina parece organizarse sin problemas hasta que un hecho extraño cambia el clima del lugar. Lo que parecía un refugio para descansar termina siendo arruinado por una amenaza inesperada que obliga a varios vecinos a unirse para sobrevivir.

The Boroughs Jubilación La serie cuenta con una trama inesperada que te va a mantener al borde de tu asiento. Gentileza - Netflix

De qué trata The Boroughs: Jubilación rebelde La serie "The Boroughs: Jubilación rebelde" se acaba de estrenar en Netflix y llegó con una propuesta diferente para lo que es el género de ciencia ficción. La producción estadounidense tiene una primera temporada compuesta por 8 episodios de 60 minutos y fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews.

La trama sigue a Sam Cooper, un hombre que acaba de mudarse a un complejo residencial para jubilados en Nuevo México. Aunque el lugar promete tranquilidad y una vida cómoda, el protagonista siente desde el principio que algo no encaja, ya que el ambiente cerrado y las reglas internas del barrio le generan desconfianza.

Todo cambia durante una noche en la que Sam presencia un episodio aterrador en el que descubre que entre los habitantes existe una presencia monstruosa que amenaza a toda la comunidad. Cuando intenta alertar a las autoridades, nadie le cree y sus denuncias quedan descartadas. Ante esa situación, decide acercarse a un grupo de vecinos marginados por el resto del complejo. Entre ellos hay personajes con historias personales difíciles, viejos conflictos y vínculos tensos, aunque todos comparten la sensación de que ocurre algo oscuro dentro del lugar. Netflix: tráiler de The Boroughs: Jubilación rebelde Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de The Boroughs: Jubilación rebelde Alfred Molina como Sam Cooper

Geena Davis como Renee

Alfre Woodard como Judy

Denis O'Hare como Wally

Clarke Peters como Art

Bill Pullman como Jack

Carlos Miranda como Paz

Seth Numrich como Blaine

Jena Malone como Claire

Alice Kremelberg como Anneliese

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