Cuatro médicos fueron imputados por la muerte de un menor en Salta

Los cuatro profesionales médicos son acusados de mala praxis. El incidente ocurrió el pasado 20 de octubre en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Los médicos fueron imputados como coautores del delito de homicidio culposo.

La víctima falleció el pasado 20 de octubre en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal a causa de una falla multiorgánica con shock séptico, luego de haber permanecido internado casi 48 horas con un cuadro de apendicitis aguda que no fue diagnosticado ni tratado de manera oportuna.

Cuatro médicos fueron imputados en Salta La secuencia se inició el 18 de octubre, cuando el menor ingresó por primera vez al centro de salud. En esa oportunidad fue diagnosticado con gastroenteritis, medicado y enviado a su domicilio. Según consta en la causa, no se dejó asentada su evolución en la historia clínica.

Horas más tarde, ante el empeoramiento de los síntomas, volvió al hospital. Durante más de nueve horas permaneció en observación, con dolor persistente, vómitos y distensión abdominal, sin que se lograra revertir el cuadro.

Finalmente, se resolvió avanzar con una intervención quirúrgica. Sin embargo, y de acuerdo con la investigación, el procedimiento se dispuso sin la realización de los estudios prequirúrgicos básicos. Ya en quirófano, durante la inducción anestésica, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la cirugía y derivarlo de urgencia a terapia intensiva, donde falleció pese a las maniobras de reanimación.

Del minucioso análisis de la denuncia presentada por el padre de la víctima, la historia clínica del menor, el certificado de defunción y los informes de autopsia e informes médicos del CIF, el fiscal consideró que existen los elementos para imputar provisionalmente a dos médicos de guardia, a un anestesista y a un cirujano por la muerte del joven.