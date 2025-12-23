Se confirmó que África se está partiendo en dos y habría un nuevo océano

National Geographic indica que la fractura comenzó en la región de Afar y avanza hacia el sur, generando grietas, fallas, actividad volcánica y terremotos.

El continente perderá su “hombro oriental” y dejará a Etiopía, Somalia y partes del Cuerno de África convertidas en una isla.

África se está separando lentamente en dos grandes bloques de tierra debido a un proceso geológico activo que atraviesa el este del continente.

La confirmación fue difundida por National Geographic a partir de estudios científicos que analizan el avance de una fractura tectónica de miles de kilómetros que, con el paso de millones de años, podría dar origen a un nuevo océano .

Aunque la separación de la placa es un movimiento casi imperceptible en la vida cotidiana, ya genera grietas, fallas, actividad volcánica y sismos en países como Etiopía, Kenia y Tanzania . A continuación, conocé los detalles.

El fenómeno se concentra en el llamado Sistema del Rift de África Oriental , una franja tectónica que se extiende desde el Cuerno de África hasta el sudeste.

Esta región marca el límite entre dos grandes fragmentos de la placa: Nubia , que comprende la mayor parte del continente, y la Somalí , que se desplaza gradualmente hacia el este.

Según los análisis difundidos por National Geographic, esta separación no es una hipótesis reciente, sino un proceso que comenzó hace aproximadamente 30 millones de años en la región de Afar, al norte de Etiopía. Desde entonces, la fractura avanzó lentamente hacia el sur, generando fallas, depresiones, actividad volcánica y terremotos de baja y mediana intensidad.

rift africa1

Una de las particularidades del Rift africano es que permite observar distintas etapas de un mismo proceso geológico en un solo lugar. En el sur, la corteza apenas comienza a estirarse; en zonas intermedias, como Kenia y Tanzania, las fallas ya son visibles en el paisaje; y en Afar, la litosfera adelgazó tanto que el magma asciende con facilidad, creando nuevas rocas volcánicas en la superficie.

grieta africa

Los científicos explican que este movimiento divergente está impulsado por corrientes calientes del manto terrestre que empujan la corteza desde abajo, debilitándola y forzándola a separarse.

Cuánto falta para que haya un nuevo océano

Los especialistas de la revista coinciden en que se trata de un proceso extremadamente lento desde la perspectiva humana. Las mediciones actuales indican que las placas se separan a un ritmo de entre 2.5 y 5 centímetros por año, una velocidad comparable al crecimiento de las uñas.

Las estimaciones más aceptadas señalan que el nacimiento de un nuevo océano podría concretarse dentro de varios millones de años. Los primeros indicios de mar abierto aparecerían en el norte del continente, donde la extensión es más rápida.

grieta africa1

Con el tiempo, el agua del océano Índico podría avanzar por la fractura, ocupando el espacio generado por la separación de las placas. África, entonces, perderá su “hombro oriental” y dejará a Etiopía, Somalia y partes del Cuerno del continente convertidas en una isla.

De todas formas, los científicos aclaran que es natural e irreversible, comparable al que en el pasado dio origen al Atlántico, luego de su separación con Sudamérica.