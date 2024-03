La estrella del momento: Timothée Chalamet firma un enorme contrato con Warner Bros.

“En los últimos años, hemos admirado no solo el compromiso de Timothée con su oficio, que es evidente en la variedad y profundidad de sus variados roles, sino también su inquebrantable dedicación para dedicar el 100% de su tiempo y atención a cada proyecto que tiene. hecho aquí en Warner Bros. y en otros lugares”, dijeron en un comunicado conjunto. "Su colaboración en las campañas de 'Dune' y 'Wonka' es algo que todos disfrutamos inmensamente y los resultados hablan por sí solos".

Austin Butler Timothée Chalamet.webp ''Duna: parte dos'', un éxito en taquilla que sigue aumentando su recaudación

Chalamet es mejor conocido como actor, protagonizando películas nominadas al Oscar a mejor película como ''Call Me by Your Name'', ''Lady Bird'', ''Little Women'' y ''Dune''. Pero también trabajó como productor en la historia de amor caníbal de Luca Guadagnino, ''Bones and All'', en la que también actuó junto a Taylor Russell; y la película biográfica de Bob Dylan de James Mangold, ''A Complete Unknown'', que se encuentra actualmente en rodaje.

"Trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y sus equipos en ''Wonka'' y ''Dune'' durante estos últimos años ha sido una experiencia profundamente gratificante", dijo Chalamet. “Estos son directores de estudio que creen en la realización de películas reales y estoy muy agradecido por su apoyo como actor, productor y colaborador. Esta asociación parece el siguiente paso natural. ¡Vamos!"

Beetlejuice, de Warner Bros. presenta su regreso con Jenna Ortega, Winona Ryder y Michael Keaton

Tim Burton, Michaael Keaton y Winona Ryder se juntan otra vez para el regreso de Beetlejuice. Titulada Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de este clásico del cine a fines de los ochenta presentó su primer tráiler este jueves.

Keaton regresa a su papel icónico junto a Winona Ryder (Stranger Things, Little Women) como Lydia Deetz y Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Corpse Bride) como Delia Deetz. Al reparto se suma Jenna Ortega (Wednesday, Scream VI) como la hija de Lydia, Astrid, Justin Theroux (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) en su debut cinematográfico, y Willem Dafoe (Poor Things, At Eternity’s Gate).

Burton, un género en sí mismo, dirige a partir de un guión de Alfred Gough y Miles Millar(Wednesday), con una historia de Gough & Millar y Seth Grahame-Smith (The LEGO Batman Movie). También vuelve su clásico colaborador, el compositor nominado al Oscar, Danny Elfman (Big Fish, The Nightmare Before Christmas, Batman).