La falsa serie biográfica que es furor en Prime Video: la historia de amor y música que conquistó a millones







Basada en la novela bestseller de Taylor Jenkins Reid, la serie está causando furor en el catálogo de Prime Video.

Prime Video se caracteriza por tener uno de los catálogos mejor valorados por la crítica, y recientemente agregó una serie ambientada en los '70 que cautivó al público. "Todos quieren a Daisy Jones" tiene 10 capítulos y mezcla perfectamente música, drama y romance. Fue creada por Scott Neustadter y Michael H Weber.

Tiene una duración de aproximadamente 48 a 64 minutos por capítulo y fue producida por empresas como Hello Sunshine, Circle of Confusion y Amazon Studios. Se estrenó el 3 de marzo de 2023, y aunque se basa en una novela bestseller de Taylor Jenkins Reid, no es una biografía real, ya que los personajes y la banda son ficticios.

De qué trata Todos quieren a Daisy Jones, el éxito de Prime Video La trama sitúa su acción en Los Ángeles, fines de los años setenta, cuando la banda ficticia Daisy Jones & The Six se encuentra en la cúspide del éxito musical. Daisy Jones y Billy Dunne, vocalistas y creadores, lideran una formación que pasó de tocar en clubes locales a llenar estadios, prometiendo ser el próximo gran ícono del rock.

Sin embargo, el ascenso no está libre de conflictos: rivalidades personales, egos desbordados, tensiones con el manager, el peso de la fama, las adicciones y la presión de sostener el éxito terminan tensando la relación entre los miembros de la banda. Un día la ruptura sucede abruptamente, dejando muchas preguntas sin respuestas. Décadas después, se reúnen para revelar la verdad detrás de lo que realmente pasó.

Prime Video: tráiler de Todos quieren a Daisy Jones Embed - Todos Quieren a Daisy Jones - Tráiler oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Todos quieren a Daisy Jones Riley Keough (Daisy Jones)

Sam Claflin (Billy Dunne)

Camila Morrone (Camila Álvarez)

Suki Waterhouse (Karen Sirko)

Will Harrison (Graham Dunne)