Misterio, tensión y giros inesperados: la adictiva miniserie de Prime Video que no te podés perder

La plataforma pone en su catálogo una de las series que promete ser un éxito. A continuación, los detalles.

La serie, que ya se ubica entre las más vistas de Prime VIdeo, es la nueva apuesta de la plataforma.

El catálogo de Prime Video suma una nueva propuesta que promete mantener a los espectadores al borde del asiento. Con un elenco de primer nivel y una trama cargada de intriga, la plataforma apuesta por una serie de thriller psicológico que combina drama, secretos y una atmósfera inquietante desde el primer episodio.

En un mercado cada vez más competitivo, las series de suspenso se vuelven un imán para quienes disfrutan de historias atrapantes y giros inesperados. Esta producción no solo ofrece misterio, también se adentra en los dilemas más oscuros de la mente humana.

Prime Video apuesta fuerte a su nuevo estreno.

De qué trata La Novia, la nueva serie de Prime Video La miniserie La Novia narra la historia de una mujer que, tras un matrimonio lleno de apariencias y contradicciones, se ve envuelta en una red de engaños y tensiones que transforman su vida en un verdadero laberinto. Con cada capítulo, se develan secretos que cambian el rumbo de la trama y ponen en duda quién dice la verdad y quién esconde algo más.

El papel protagónico está en manos de Robin Wright, que interpreta a una mujer enigmática que se enfrenta a su pasado y a los fantasmas de una relación marcada por el poder y la manipulación. A su lado, el reparto suma figuras de renombre que aportan solidez a la narrativa, elevando la intensidad de cada escena.

Con solo seis episodios, La Novia está diseñada como una experiencia breve pero intensa, ideal para maratonear en pocos días. La fotografía cuidada, los climas opresivos y una dirección que juega con lo psicológico logran que cada capítulo deje con ganas de más, consolidando a esta producción como uno de los grandes estrenos recientes de Prime Video. Prime Video: tráiler de La Novia Embed - La Novia | Teaser Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de La Novia Robin Wright

Olivia Cooke

Laurie Davidson

Waleed Zuaiter

Tanya Moodie

Shalom Brune-Franklin