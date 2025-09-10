La serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" presentó el primer adelanto de su tercera temporada







La tercera parte de la serie basada en obra de J.R.R. Tolkien y dirigida por J.D. Payne y Patrick McKay aún no tiene fecha de estreno en Prime Video.

La tercera parte de la serie está actualmente en rodaje.

Prime Video lanzó oficialmente el primer adelanto de la tercera temporada de su serie dirigida por J.D. Payne y Patrick McKay El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder.

La cuenta oficial de la serie en X compartió un primer adelanto de la tercera temporada, mostrando la legendaria espada de los Fieles, o Narsil, empuñada por el rey Elendil, interpretado por Lloyd Owen.

The sword of the Faithful. pic.twitter.com/dL9erhNJdC — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) September 10, 2025

Qué se sabe de la temporada tres de "Los Anillos de Poder" Prime Video aún no ha confirmado cuándo estrenará la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, pero ahora que la serie ha avanzado lo suficiente como para empezar a mostrar los primeros adelantos, es probable que sea en algún momento del próximo año.

Además de Lloyd Owen como Elendil, Morfydd Clark también protagoniza Los Anillos del Poder como Galadriel, y junto a ella está Charlie Vickers como Halbrand, quien más tarde se revela como Sauron. Otros nombres que aparecen en papeles recurrentes en Los Anillos del Poder incluyen a Charles Edwards como Lord Celebrimbor, Ismael Cruz Cordova como Arondir, Robert Aramayo como Elrond y Daniel Weyman como El Extraño.

En febrero, se supo que Jamie Campbell Bower (Vecna de Stranger Things), se dirige a la Tierra Media para la temporada 3 junto a Eddie Marsan, con abundantes rumores de que el primero podría asumir el papel del esposo aún no visto de Galadriel, Celeborn, y el segundo el hermano del enano de Owain Arthur, Durin.