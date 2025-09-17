SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Ideal para los fanáticos de Bridgerton: la serie de época que es furor en Prime Video

Con una ambientación acorde y un guion no tanto, la divertida comedia de Prime Video rompe todos los esquemas y sorprende.

Prime Video sigue apostando fuerte a las series de época, y su nueva producción, Mi Lady Jane, ya se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma. Con una mezcla de romance, drama histórico y toques de comedia, la historia reescribe libremente los hechos del siglo XVI con una mirada moderna y entretenida.

La serie, dirigida por Jamie Babbit (Only Murders in the Building), está basada en la novela homónima de Cynthia Hand, Brodi Ashton y Jodi Meadows. Ambientada en la Inglaterra Tudor, presenta una versión alternativa de la historia de Lady Jane Grey, una joven noble que desafía su destino con valentía, astucia y un poco de irreverencia.

Mi Lady Jane
De qué trata Mi Lady Jane, la serie de época disponible en Prime Video

La trama gira en torno a Lady Jane Grey, quien en la historia real fue reina de Inglaterra por apenas nueve días antes de ser derrocada. En esta versión ficcional, Jane no solo sobrevive, sino que se convierte en protagonista de una aventura política y romántica con toques de fantasía. Su ingenio y determinación la llevan a enfrentarse a intrigas, conspiraciones y traiciones.

El conflicto central radica en una lucha de poder entre dos facciones enfrentadas por el trono y el destino del reino. Mientras el rey Eduardo VI enferma, Jane es forzada a casarse con Guildford Dudley, lo que la coloca en el centro de una batalla que mezcla magia, secretos familiares y una revolución inesperada.

Prime Video: tráiler de Mi Lady Jane

Embed - Mi Lady Jane - Tráiler Oficial | Prime Video

Prime Video: elenco de Mi Lady Jane

  • Emily Bader (Lady Jane Grey)
  • Edward Bluemel (Guildford Dudley)
  • Jordan Peters (Rey Eduardo VI)
  • Dominic Cooper (Lord Seymour)
  • Anna Chancellor (Lady Frances Grey)

