La Feria Internacional del Libro de Rosario confirmó la fecha de su edición 2026 + Agregar ámbito en









Desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto inclusive, las autoras y los autores independientes, librerías y editoriales, con residencia en el departamento Rosario podrán enviar su solicitud para presentar sus obras en la Feria.

Llega una nueva edición de la Feria.

La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 ya tiene fecha: la nueva edición de uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad se desarrollará del 8 al 18 de octubre próximo, con entrada gratuita.

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El anuncio se llevó a cabo este jueves 23 de julio por parte de autoridades locales y provinciales en el marco de una conferencia llevada a cabo en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), que será sede una vez más del convocante encuentro que organizan la Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y la Fundación El Libro, junto con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario.

Convocatorias e inscripción Desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto inclusive, las autoras y los autores independientes, librerías y editoriales, con residencia en el departamento Rosario podrán enviar su solicitud para presentar sus obras en la Feria más convocante de la región.

Las personas interesadas podrán presentar un título publicado entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Asimismo, está abierta la convocatoria desde el 23 de julio al 21 de agosto, a publicaciones de la Editorial Municipal que ya integren el catálogo de la librería. Para participar deberán seleccionar hasta 20 títulos de tu catálogo. La cantidad de ejemplares de cada título queda a criterio de cada editor. El total de ejemplares de cada editorial no podrá ser superior a 100.

La inscripción a todas las convocatorias puede realizarse de manera online a través de la web www.rosario.gob.ar. Una feria con acceso gratuito Del 8 al 18 de octubre, el Cultural Fontanarrosa se transformará en un universo de libros, autores, encuentros y actividades para todas las edades. Durante los 11 días del evento se podrá disfrutar de una variedad de propuestas, entre ellas charlas, talleres y firmas de libros. Además, habrá un espacio para infancias, visitas de escuelas y la presencia de editoriales, librerías, autoras y autores de Rosario e invitadas/os de otras ciudades. Esta feria es uno de los eventos culturales más importantes para la ciudad, un espacio de intercambio y reflexión, para celebrar la diversidad de voces, ideas y expresiones que enriquecen el panorama cultural de Rosario y la región. Este año, una vez más, la entrada a la Feria será gratuita. El ingreso gratuito es parte de una política de gestión y la convierte en un evento accesible para toda la comunidad, permitiendo que nadie se quede afuera de este encuentro cultural que fomenta la lectura y la industria del libro.