La fiesta de Green Day en Huracán: de la mano de hits y clásicos una vez más jugaron de local

Finalmente llegó el día, o más bien la noche, Green Day se presentó nuevamente en Argentina y fue una fiesta arriba y abajo del escenario. El trío californiano llegó por quinta vez al país en el marco de su su gira The Saviors Tour , que celebra -además de su último lanzamiento- los 30 años de "Dookie" y los 20 de "American Idiot" .

Esta vez fue estadio de Huracán el elegido para llevar a cabo la celebración (las dos últimas visitas se dieron en el estadio de Vélez Sarsfield), una nueva cancha para una nueva fecha histórica.

La jornada comenzó con la presentación de 2 Minutos , la banda oriunda de Valentín Alsina fue la encargada de encender la tarde con un set de 13 canciones que incluyó un repaso por sus clásicos. Desde "Piñas" a "Ya no sos igual" , la banda liderada por el "Mosca" Velázquez demostró una vez más porque son referentes del genero en Argentina.

La caída del Sol se vivió con Bad Nerves sobre el escenario. La banda inglesa elegida por Green Day para acompañarlos cómo show de apertura en este tramo de la gira, contagio con su energía a un público dispuesto a pasar un buen momento. Su líder Bobby Nerves se encargó de agitar con un más que decente español durante todo set (fueron 14 canciones) y la gente los agasajo con un clásico "Olé, olé, olé Bad Nerves" . El quinteto hará su propio sideshow en Buenos Aires , el sábado 6 de septiembre en El Teatrito, una buena oportunidad para quiénes quieran ver más de esta banda.

Cómo fue el show de Green Day en Argentina

Llegaron las 21hs, el estadio Tomás A. Ducó llenó, las luces se apagaron y se dio paso a la ya clásica previa con "Bohemian Rhapsody" de Queen sonando y la gente cantando. A eso le siguió el cantico masivo de "Hey Ho! Let's Go!" al compas de "Blitzkrieg Bop" de Ramones y la presencia de "Drunk Bunny" sobre el escenario, tras ese momento sonó una intro con imágenes de la banda y un mashup de "The Beautiful People", "The Imperial March” y “We Will Rock You” sonando hasta que la banda tomó el escenario.

La euforia fue total cuándo el trío (en forma de sexteto) tomó el escenario y sonó "American Idiot", el arranque siguió con la explosiva "Holiday" y "Know Your Enemy", momento dónde Billie Joe Armstrong hizo subir a una fan al escenario a cantar. Tras ese arranque frenético la banda eligió aquietar las aguas con "Boulevard Of Broken Dreams", el público ya estaba rendido ante sus ídolos.

Green Day Argentina El público argentino copó el estadio de Huracán para un show único. @martubonin

El show siguió con la seguidilla compuesta por: "One Eyed Bastard", "The Grouch", "Coma City" y las celebradas "Longview" y "Welcome To Paradise". Para esta altura del show, ver salir desde la batería del gran Tré Cool llamaradas de fuego ya era algo frecuente, lo mismo que ver a Mike Dirnt moverse de un lado con su bajo y agitando al público. El setlist cargado de clásicos y hits siguió con "Hitchin’ A Ride", "Oh Love", "Brain Stew", "St. Jimmy" y "Dilemma".

Un nuevo momento emotivo se vivió con "21 Guns" y luego de eso llegaron una serie de clásicos muy celebrados "Minority", "Basket Case", "She" y "When I Come Around". Con el final del show cada vez más cerca llegó el turno de "Going To Pasalacqua" (una muy celebrada en redes sociales) y las luces de los celulares encendidas en "Wake Me Up When September Ends".

La triada final elegida para cerrar un show para el recuerdo fue "Jesus Of Suburbia", "Bobby Sox" y "Good Riddance (Time Of Your Life)" con Billie Joe emocionado, la gente agradecida y los fuegos artificiales iluminando el cielo de Parque Patricios.