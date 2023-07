La furiosa reacción de Cardi B a una espectadora que le lanzó un líquido en pleno show

Harry Styles fue golpeado por un celular lanzado por un fan en pleno concierto

El ex One Direction Harry Styles, en medio de su gira "Love on Tour" por Europa fue impactado en el ojo por un celular lanzado por un fanático, en su concierto en el Ernst Happel Stadion de la ciudad de Viena.

El golpe pareció afectar al intérprete de "Watermelon Sugar", quien mostró signos de dolor tras el golpe y debió retirarse del escenario en el momento.