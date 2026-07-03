"Confessions II", el nuevo álbum de Madonna ya está disponible

Reuniéndose con el productor Stuart Price, la legendaria artista prepara el escenario para una evolución del mundo innovador que creó con el álbum ganador del Grammy "Confessions on a Dance Floor".

El esperado nuevo álbum de Madonna , Confessions II , ya está disponible a través de Warner Records. Reuniéndose con el productor Stuart Price , la legendaria artista prepara el escenario para una evolución del mundo innovador que creó con el álbum ganador del Grammy Confessions on a Dance Floor.

La artista presentó el álbum, invitando a los fanáticos a la pista de baile con el éxito número 1 de Billboard Dance Airplay, "I Feel So Free". También estrenó "Bring Your Love" con Sabrina Carpenter en Coachella, marcando 20 años desde su debut en el festival, que posteriormente encabezó la lista UK Club Chart.

El "álbum cuenta con la participación de su hija, Lola Leon , en la emotiva canción "The Test", que ambas coescribieron, con letras profundamente personales que reflejan la sanación y la progresión de su relación. Madonna también colabora por primera vez con el DJ y productor holandes Martin Garrix en la inquietante "Bizzare", una exploración de las complejidades del amor. Además, el artista belga Stromae aporta su estilo distintivo a la seductora "My Sins Are My Savior".

Los productores Andrew Watt y Cirkuit se unen a Stuart Price en dos canciones evocadoras, "Danceteria" y "L.E.S. Girl", que narran los primeros años de Madonna en la ciudad de Nueva York, celebrando el legendario club, las amistades que la formaron y la vida única que solo Madonna podría capturar.

Confessions II: la lista de canciones

I Feel So Free Good For The Soul One Step Away Bring Your Love (con Sabrina Carpenter) Danceteria Read My Lips (con Feid) Everything Love Sensation Love Without Words Bizarre (con Martin Garrix) School Fragile My Sins Are My Savior (feat. Stromae) Betrayal The Test (con Lola Leon) L.E.S. Girl

EVERYBODY GET UP AND DANCE @Madonna x ‘CONFESSIONS II’ — out now



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Recientemente se anunció que Madonna co-encabezará el primer espectáculo de medio tiempo para la Final de la Copa Mundial de la FIFA 26" el 19 de julio desde el New York New Jersey Stadium. Con una audiencia global esperada que supera los 1.500 millones de espectadores, el mundo estará mirando mientras ella sube al escenario para actuar durante este momento cultural definitorio. Su pista de Confessions II "Read My Lips" con el cantante colombiano Feid se ha convertido en un himno del torneo.

Confessions II The Film

El mes pasado, estrenó Confessions II The Film en el 25 Festival de Cine de Tribeca. Dirigida por TORSO , la experiencia cinematográfica inmersiva da vida a las primeras seis canciones del álbum a través de una narrativa visual audaz y vanguardista que difumina las líneas entre la música, el cine y el performance art.

La ambiciosa película recibió una amplia aclamación crítica inmediata, con Rolling Stone calificandola como "un proyecto visual surrealista y NSFW que palpita como un sueño febril de club extraño, mientras que The Guardian la elogió como un "festín visual provocativo" y The Fader describió la película como "una odisea de club surrealista cruda, hipnótica y altamente adictiva para una nueva generación".