La imperdible película de HBO Max sobre una madre que busca al asesino de su hija en universos paralelos + Seguir en









Con una trama centrada en la venganza, este film de la plataforma de streaming promete mantener pegados a la pantalla a sus espectadores.

La película que dejará en vilo a todos sus espectadores con una trama que va más alla de la venganza. HBO Max

El catálogo de HBO Max cuenta con una película imperdible para los fanáticos del suspenso y la ciencia ficción. Lejos de los thrillers policiales tradicionales, esta cinta plantea un escenario extremo donde la sed de justicia empuja a una madre a cruzar todos los límites físicos y morales conocidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras sufrir el asesinato de su hija, la protagonista decide tomar la ley por sus propias manos de una forma nunca antes vista. Su plan no se detiene ante las reglas de nuestra realidad, desatando una cacería implacable que la obligará a poner en juego su propia cordura con tal de hacer pagar al responsable.

Redux Redux HBO Max HBO Max De qué trata Matar, Vengar, Repetir Dirigida por Matthew y Kevin McManus, la trama sigue los pasos de Irene Kelly tras perder a su hija de forma violenta. La mujer encuentra la manera de viajar a través de múltiples universos paralelos para dar con el asesino, pero su objetivo no es atraparlo una sola vez, sino ejecutarlo con sus propias manos en cada realidad alternativa que visita, aunque esto le podría traer serias consecuencias.

Este bucle interminable de castigo comienza a tener repercusiones brutales en la mente de la protagonista. Cada salto a otra dimensión y cada nueva venganza la arrastran a un desgaste psicológico profundo, llevándola al límite de perder su identidad y convertirse exactamente en el mismo monstruo que está persiguiendo y asesinando en cada realidad que visita al hombre que arruinó su vida.

Y es aquí donde está el punto fuerte de la película ¿Es la venganza interminable la solución que necesita Irene tras perder todo lo que le importaba, o es solo la puerta hacia lo que de verdad siempre fue y no descubrió hasta que falleció su hija?

HBO Max: tráiler de Matar, Vengar, Repetir Embed - Redux Redux (2025) HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Taylor Misiak - Terror/Sci-Fi HBO Max: elenco de Matar, Vengar, Repetir Michaela McManus

Stella Marcus

Jeremy Holm

Jim Cummings

Grace Van Dien

Taylor Misiak

Dendrie Taylor