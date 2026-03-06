HBO Max estrenó la película que preparó a Will Smith para la muerte de su padre + Seguir en









Una producción que está por cumplir 10 años, pero sigue más vigente que nunca y nadie se quiere perder.

Will Smith protagoniza una dramática y emotiva película, en HBO Max. Imagen: Barry Wetcher/Warner Bros

HBO Max se consolidó como una de las plataformas de streaming más completas gracias a su catálogo de películas reconocidas y producciones protagonizadas por grandes figuras de Hollywood. La plataforma suele sumar títulos que combinan historias emotivas con elencos de primer nivel.

Entre esas incorporaciones aparece Collateral Beauty, un drama protagonizado por Will Smith que tuvo un impacto muy especial en la vida del actor, ya que él mismo aseguró que la película lo ayudó a prepararse emocionalmente para enfrentar la muerte de su padre.

Collateral Beauty Una gran historia con un elenco a la altura, ya disponible en HBO Max Imagen: HBO Max De qué trata Collateral Beauty, la nueva incorporación de HBO Max La película sigue la historia de Howard Inlet, un exitoso ejecutivo de publicidad de Nueva York cuya vida cambia por completo después de atravesar una tragedia personal que lo deja sumido en una profunda depresión. A partir de ese momento, su comportamiento comienza a preocupar seriamente a sus amigos y socios de la empresa.

Ante la situación, sus compañeros intentan ayudarlo con un plan poco convencional para que pueda enfrentar su dolor. El objetivo es sacarlo de su aislamiento y obligarlo a reflexionar sobre lo que le ocurrió y sobre el sentido de la vida.

Durante ese proceso, el protagonista comienza a escribir cartas dirigidas a conceptos abstractos como el amor, el tiempo y la muerte. De manera inesperada, estos conceptos parecen responderle y lo obligan a confrontar su sufrimiento, generando momentos profundos y reveladores.

HBO Max: tráiler de Collateral Beauty Embed - Belleza Oculta - Tráiler Oficial Castellano HD HBO Max: elenco de Collateral Beauty Will Smith (Howard Inlet)

Kate Winslet (Claire Wilson)

Edward Norton (Whit Yardshaw)

Keira Knightley (Amy Moore)

Helen Mirren (Brigitte)