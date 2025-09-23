La inquietante película de Prime Video que te dejará sin palabras: giros argumentales y oscuros secretos







Una película de Prime Video mezcla drama, crimen y secretos familiares en un thriller psicológico que atrapa con cada giro inesperado.

Un hombre se declara culpable del asesinato de su hijo y la película de Prime Video revela secretos familiares que cambian todo el juicio.

Entre los estrenos de Prime Video, una película francesa de suspenso psicológico se convirtió en tema de conversación. Su historia perturbadora, sumada a un guion que mezcla drama y crimen, la posicionó entre las más vistas en la plataforma de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con actuaciones intensas y un guion cargado de tensión, esta producción europea dirigida por Xavier Durringer abre paso a un relato donde nada es lo que parece. La crítica destaca su capacidad para atrapar al espectador desde la primera escena.

vTUibhTymmQJOIN5Ea9QPpO1xeg Prime Video suma una película francesa que combina suspenso y drama, con un caso judicial lleno de secretos que impactan hasta el final.

De qué trata Muerte en el alma, la película furor en Prime Video Muerte en el alma cuenta la historia de Marc Lagnier, un hombre que se confiesa culpable del asesinato de su propio hijo sin dar explicaciones. La defensa cae en manos de Tristan Delmas, un joven abogado ambicioso que se enfrenta a un caso que desafía su ética y su vida personal.

Mientras el juicio avanza, la investigación destapa oscuros secretos familiares que ponen en duda todo lo que rodea al acusado. La tensión crece escena tras escena, con giros inesperados que modifican la percepción del espectador sobre los verdaderos responsables.

Este thriller psicológico combina drama humano con una atmósfera inquietante que cuestiona la justicia, la moral y los vínculos familiares. La mezcla de misterio y emoción convierte a la película en una propuesta irresistible dentro del catálogo de Prime Video. Prime Video: tráiler de Muerte en el alma Embed - Bande-annonce - La Mort dans l'Âme Prime Video: elenco de Muerte en el alma Didier Bourdon

Hugo Becker

Flore Bonaventura

Slimane Yefsah

Benjamin Voisin

Isabelle Renauld

Patrick Le Mauff

Elisabeth Macocco