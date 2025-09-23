La inquietante película de Prime Video que te dejará sin palabras: giros argumentales y oscuros secretos

Entre los estrenos de Prime Video, una película francesa de suspenso psicológico se convirtió en tema de conversación. Su historia perturbadora, sumada a un guion que mezcla drama y crimen, la posicionó entre las más vistas en la plataforma de streaming.
Con actuaciones intensas y un guion cargado de tensión, esta producción europea dirigida por Xavier Durringer abre paso a un relato donde nada es lo que parece. La crítica destaca su capacidad para atrapar al espectador desde la primera escena.
De qué trata Muerte en el alma, la película furor en Prime Video
Muerte en el alma cuenta la historia de Marc Lagnier, un hombre que se confiesa culpable del asesinato de su propio hijo sin dar explicaciones. La defensa cae en manos de Tristan Delmas, un joven abogado ambicioso que se enfrenta a un caso que desafía su ética y su vida personal.
Mientras el juicio avanza, la investigación destapa oscuros secretos familiares que ponen en duda todo lo que rodea al acusado. La tensión crece escena tras escena, con giros inesperados que modifican la percepción del espectador sobre los verdaderos responsables.
Este thriller psicológico combina drama humano con una atmósfera inquietante que cuestiona la justicia, la moral y los vínculos familiares. La mezcla de misterio y emoción convierte a la película en una propuesta irresistible dentro del catálogo de Prime Video.
Prime Video: tráiler de Muerte en el alma
Prime Video: elenco de Muerte en el alma
Didier Bourdon
Hugo Becker
Flore Bonaventura
Slimane Yefsah
Benjamin Voisin
Isabelle Renauld
Patrick Le Mauff
Elisabeth Macocco
