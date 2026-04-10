La inversión de "Charlie y la fábrica de chocolate" llega a los u$s3 millones, superando los u$s2,5 millones del año pasado con "La Sirenita" Por Carolina Liponetzky + Seguir en









El año pasado, a un mes del estreno, “La Sirenita” ya tenía más de 10.000 entradas vendidas, y ahora, con algo más de caída de consumo, mayor competencia en el género del musical y el mundial de fútbol como gran atracción para junio y julio, faltando dos meses para el debut, ya se vendieron 8.000 tickets.

Agustín Rada es el protagonista de "Charlie y la fábrica de chocolate".

“Charlie y la fábrica de chocolate” anticipó ayer su estreno en Buenos Aires con una presentación en el Gran Rex. Agustín Rada Aristaran, caracterizado como Willy Wonka, junto a otros actores del elenco, mostraron un adelanto de la colorida producción que llegará al Gran Rex el 4 de junio.

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Se trata de una apuesta superadora en la historia teatral: un riesgo de $4.200 millones para un musical en el país, superando los u$s2,5 millones del año pasado con “La Sirenita”.

La sociedad de los Rottemberg con Ozono (Fernando Moya y Pablo Kohlhuber) y MP Producciones (Mariano Pagani y Maga Altman), encara esta producción. Carlos Rottemberg dijo a Ámbito: “Indiscutiblemente, luego de mis 50 años en el teatro, considero que los equipos de producción y marketing de esta empresa son las mejores del mercado. Matilda, School of Rock y La Sirenita lo han demostrado y hoy se cuenta con un aval de más de 500.000 personas que vieron aquellas”.

WhatsApp Image 2026-04-10 at 10.55.35 Carlos Rottemerg y Andrés Cordero, dueño del Gran Rex, en el hábitat de Wonka, durante la presentación de ayer. Como los años anteriores, la producción aseguró que garantizará entradas a precios accesibles ($30.000), todos los días, todas las funciones, con todos los métodos de pago, incluyendo vacaciones de invierno. Vale recordar que las plateas a obras importantes pueden ascender a los $70.000, y que una entrada al teatro independiente cuesta en promedio $25.000.

Rottemberg explicó que “continuando lo que dije cuándo se estrenó Matilda en 2023, solo producimos lo que veríamos con nuestra propia familia, la consigna que me mueve es la misma: la mayor superproducción del año pero con la garantía de calidad y contenido pedagógico que me enorgullece. De hecho volvemos con Roald Dahl, el mismo autor que emparenta Charlie con Matilda”.

El año pasado, a un mes del estreno, “La Sirenita” ya tenía más de 10.000 entradas vendidas, y ahora, con algo más de caída de consumo, mayor competencia en el género del musical y el mundial de fútbol como gran atracción para junio y julio, faltando dos meses para el debut, ya se vendieron 8.000 tickets. Es insoslayable el aporte de Agustín Rada, en el mejor momento de su carrera y aún con el recuerdo de su Tronchatoro en Matilda y el profesor trucho de School of Rock. Ayer se vio solo una mirada parcial, por el ojo de una cerradura, de lo que se viene, en el escenario más grande de América Latina. La temporada, como las anteriores, será limitada desde el 4 de junio al 2 de agosto. Todo el equipo de marketing que intervino ayer, con Wonka llegando en su coche al Rex, cortes de calles, escenario en la vereda, vallado y organización, requirió de más de veinte personas para su realización, comandados por una experta como Mónica Bega, quien acompaña estas iniciativas desde que arrancamos con la primera y llegan a cuatro con “Charlie y la fábrica de chocolate”. Rottemberg concluyó: “Apuesto a que lleguemos a cinco, cuando se vea lo que se prepara para junio. Aquello que comenzó como el primer gran proyecto post pandemia para 2023, es increíble dónde nos encuentra hoy”.