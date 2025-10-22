Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas a nivel mundial y hay una formula de producciones que le funciona muy bien: series sobre asesinos en serie reales. El monstruo de Florencia no es como otras adaptaciones de Netflix (Dahmer o Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez).
Llega a Netflix la serie italiana que todos quieren ver: de qué se trata "El monstruo de Florencia"
La serie de Netflix se estrena hoy, miércoles 22 de octubre y cuenta la historia de un asesino en serie que tuvo lugar entre 1968 y 1985 en Florencia, Italia.
-
Llega a los cines "Frankenstein": Guillermo del Toro presenta su esperada versión del clásico de Mary Shelley
-
Wall Street opera a la baja, arrastrada por resultados de Netflix que decepcionaron al mercado
Esta serie italiana creada y dirigida por Stefano Sollima y Leonardo Fasoli, toma como base los sucesos que tuvieron lugar entre 1968 y 1985 en Florencia, Italia, para contar la historia de un caso que hasta hace poco, seguía abierto. Es una miniserie de 4 episodios que combina la reconstrucción histórica y el suspenso contemporáneo.
Sinopsis de "El monstruo de Florencia"
Durante casi dos décadas en Florencia, un asesino en serie sembró el terror atacando a parejas jóvenes que buscaban privacidad en lugares aislados. A lo largo de esos años, varios dobles homicidios, siempre con el mismo modus operandi, mantuvieron en vilo a las autoridades y a la población, sin que llegara nunca a ofrecerse una solución clara al caso.
La miniserie reconstruye este aterrador trayecto: los cuerpos encontrados, el arma recurrente, la investigación que avanza poco a poco mientras la vida continúa con normalidad a su alrededor.
En su trama, la serie se adentra tanto en la fuerza del miedo social como en las contradicciones de la investigación oficial. Muestra cómo, a pesar de contar con pistas y sospechosos, la justicia no logró identificar con certeza al culpable, dejando el caso abierto y envolviendo la historia en incertidumbre.
Más allá del crimen en sí, la producción reflexiona sobre la época, los lejanos años setenta y ochenta en Italia, la sensibilidad de la población y el entramado de poder que rodeaba las investigaciones. Una mirada inquietante a un pasado que sigue resonando en el presente.
Tráiler de "El monstruo de Florencia"
Reparto de "El monstruo de Florencia"
El elenco de la serie italiana está compuesto por:
- Leonard Mann como Andreas Ackerman
- Bettina Giovannini como Giulia
- Gabriele Tinti como Enrico
- Federico Pacifici como el Monstruo de Florencia
- Lydia Mancinelli como la madre del Monstruo
- Alberto Di Stasio como el padre del Monstruo
- Francesca Muzio como la adúltera
- Anna Orso como la madre de una Víctima
- Antonio Ballerio como el investigador
- Giuseppe Mauro Cruciano como el amigo del Monstruo
- Stefania Dadda como la chica en la Fiesta
- Maurizio Scattorin como el fiscal
- Bruno Santini como el camarero / barman
Dejá tu comentario