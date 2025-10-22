Llega a Netflix la serie italiana que todos quieren ver: de qué se trata "El monstruo de Florencia"







La serie de Netflix se estrena hoy, miércoles 22 de octubre y cuenta la historia de un asesino en serie que tuvo lugar entre 1968 y 1985 en Florencia, Italia.

La nueva apuesta de Netflix que todos quieren ver.

Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas a nivel mundial y hay una formula de producciones que le funciona muy bien: series sobre asesinos en serie reales. El monstruo de Florencia no es como otras adaptaciones de Netflix (Dahmer o Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez).

Esta serie italiana creada y dirigida por Stefano Sollima y Leonardo Fasoli, toma como base los sucesos que tuvieron lugar entre 1968 y 1985 en Florencia, Italia, para contar la historia de un caso que hasta hace poco, seguía abierto. Es una miniserie de 4 episodios que combina la reconstrucción histórica y el suspenso contemporáneo.

el monstruo de florencia Sinopsis de "El monstruo de Florencia" Durante casi dos décadas en Florencia, un asesino en serie sembró el terror atacando a parejas jóvenes que buscaban privacidad en lugares aislados. A lo largo de esos años, varios dobles homicidios, siempre con el mismo modus operandi, mantuvieron en vilo a las autoridades y a la población, sin que llegara nunca a ofrecerse una solución clara al caso.

La miniserie reconstruye este aterrador trayecto: los cuerpos encontrados, el arma recurrente, la investigación que avanza poco a poco mientras la vida continúa con normalidad a su alrededor.

En su trama, la serie se adentra tanto en la fuerza del miedo social como en las contradicciones de la investigación oficial. Muestra cómo, a pesar de contar con pistas y sospechosos, la justicia no logró identificar con certeza al culpable, dejando el caso abierto y envolviendo la historia en incertidumbre.

Más allá del crimen en sí, la producción reflexiona sobre la época, los lejanos años setenta y ochenta en Italia, la sensibilidad de la población y el entramado de poder que rodeaba las investigaciones. Una mirada inquietante a un pasado que sigue resonando en el presente. Tráiler de "El monstruo de Florencia" Embed - EL MONSTRUO DE FLORENCIA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 22 Octubre/25 - NETFLIX Reparto de "El monstruo de Florencia" El elenco de la serie italiana está compuesto por: Leonard Mann como Andreas Ackerman

Bettina Giovannini como Giulia

Gabriele Tinti como Enrico

Federico Pacifici como el Monstruo de Florencia

Lydia Mancinelli como la madre del Monstruo

Alberto Di Stasio como el padre del Monstruo

Francesca Muzio como la adúltera

Anna Orso como la madre de una Víctima

Antonio Ballerio como el investigador

Giuseppe Mauro Cruciano como el amigo del Monstruo

Stefania Dadda como la chica en la Fiesta

Maurizio Scattorin como el fiscal

Bruno Santini como el camarero / barman

Temas Netflix

Streaming