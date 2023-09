La muerte de Silvina Luna: cómo fueron sus últimas horas

Este jueves 31 de agosto falleció Silvina Luna , víctima de las consecuencias renales que le provocaron la intervención estética que 13 años atrás le practicó Aníbal Lotocki . Tras 80 días en terapia intensiva, su hermano tomó la dolorosísima decisión de no prolongar su agonía.

Al tiempo que agregó sobre el cuadro de Silvina: “Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, y remarcó que “los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces”.