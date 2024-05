La nieta de Elvis Presley, Riley Keough, se opone a la subasta de Graceland

Los detalles compartidos por NBC News destacan cómo el caso se remonta a 2018, cuando Lisa Marie supuestamente firmó una escritura de fideicomiso y obtuvo un préstamo de 3,8 millones de dólares (2,9 millones de libras esterlinas) de Naussany Investments and Private Lending LLC en Missouri.

La empresa afirma que Graceland se utilizó como garantía en el préstamo, que nunca se devolvió.

Sin embargo, Keough ha estado luchando contra estos reclamos y afirma que la residencia de Tennessee no debería ir a subasta ya que su madre nunca firmó nada ni pidió dinero prestado a la empresa. En la demanda, que se presentó el 15 de mayo, Keough también afirma que el acreedor, identificado en un aviso público de venta como Naussany Investments and Private Lending LLC, no existe y que el notario público del préstamo nunca lo legalizó.

Ella y el resto de Elvis Presley Enterprises también acusan la venta prevista de ser un plan de la empresa y “fraude”.

“Elvis Presley Enterprises puede confirmar que estas afirmaciones son fraudulentas”, dijo la entidad que administra Graceland y los activos de Elvis Presley Trust (vía NBC ). “No hay venta por ejecución hipotecaria. En pocas palabras, la contrademanda que se ha presentado es para detener el fraude”.

El legendario cantante compró la mansión por primera vez en 1957 y vivió allí hasta su muerte en 1977. Desde entonces, ha sido un destino para los fanáticos que quieren presentar sus respetos al músico.

Mañana (22 de mayo) está prevista una audiencia para el reclamo de su nieta, según documentos judiciales. Naussany Investments y Private Lending LLC no han compartido públicamente una declaración tras las reclamaciones.